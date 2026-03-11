Revenire importantă la FCSB. Mirel Rădoi se poate baza pe el cu Metaloglobus - Antena Sport

Închide meniul
Revenire importantă la FCSB. Mirel Rădoi se poate baza pe el cu Metaloglobus

Radu Constantin Publicat: 11 martie 2026, 17:50

Veşti bune pentru Mirel Rădoi. Tehnicianul se poate baza pe Darius Olaru la meciul cu Metaloglobus, primul pentru Rădoi ca antrenor la FCSB.

Darius Olaru nu a putut evolua la meciul cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat, pierdut de bucureşteni cu 1-3.

Fotbalistul este apt acum, iar Mirel Rădoi se poate baza pe el. “E ok, doctorul nu l-a trecut pe buletinul medical”, a spus Mihai Stoica despre situaţia fotbalistului, potrivit fanatik.ro. De altfel, Olaru s-a pregătit alături de colegi în această săptămână.

Meciul FCSB – Metaloglobus este programat duminică, 15 martie 2026, de la 20:30.

