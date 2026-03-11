Apelul lui Iuliu Mureşan către cei la U Cluj, după scandalul uriaş de la ultimul meci dintre cele două rivale! - Antena Sport

Preşedintele lui CFR, Iuliu Mureşan (72 de ani), a subliniat că nu există tensiuni între şefii celor două mari rivale din Cluj-Napoca.
Ultimul derby dintre cele două echipe, încheiat cu victoria cu 3-2 pentru CFR, s-a lăsat cu un scandal uriaş. Bergodi a sărit la Cordea, fiind suspendat o lună şi amendat cu 10.000 de lei. Cordea a fost şi el suspendat 3 etape.
Iuliu Mureşan a făcut apel la “civilizaţie” către rivalii de la U, după incidentele de la precedentul derby
Iuliu Mureşan a făcut un apel la “civilizaţie” înaintea derby-ului din prima etapă a play-off-ului. U Cluj – CFR Cluj se va juca luni, de la ora 20:30.
„Între conducerea lui CFR și cea a lui U nu există nicio problemă, nicio tensiune! Da, există rivalitate uriașă între echipe, este un meci cu o încărcătură specială, indiferent de poziția din clasament.
Sper să nu mai fie probleme ca la ultimul duel direct. Fac apel la civilizație, cu această ocazie, ne apărăm fiecare propriul club, dar trebuie să fim și un exemplu pentru comunitate”, a declarat Iuliu Mureşan pentru gsp.ro.
CFR Cluj vine după 11 victorii la rând. Mureşan e de părere că CFR poate lua titlul, chiar dacă a avut un start slab în acest sezon. Cu Pancu pe bancă, victoriile au venit una după alta. De altfel, antrenorul lui CFR Cluj le-a transmis jucătorilor săi că obiectivul e titlul.
„Cred că CFR Cluj rezistă bine la presiune, este cea mai experimentată echipă din România la acest capitol. Am jucat atât de multe campionate sub presiune, așa că nu avem de ce să ne pierdem capul.
Nu ar fi un șoc, nu ar fi un miracol, să câștigăm campionatul. Așa cum am ajuns la 11 victorii consecutive în Superliga, putem să ajungem și la 12, și la 14, și la câte se vor strânge”, a precizat preşedintele lui CFR Cluj, potrivit sursei citate.
