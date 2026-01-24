Radu Drăgușin a jucat doar câteva zeci de secunde în Burnley - Tottenham. Ce a făcut românul - Antena Sport

La doar câteva zile de la cununia avută în România, Radu Drăgușin a evoluat doar câteva zeci de secunde pentru Tottenham.

Radu Drăgușin îşi doreşte să joace mai mult şi vrea să plece de la Tottenham. În pline discuţii legate de plecarea lui, românul a primit şansă de la antrenor! Şansă infimă, pentru că a fost trimis pe teren să joace doar câteva zeci de secunde. Fundaşul naţionalei României a început meciul pe banca de rezerve și părea că, la fel cum s-a întâmplat și până acum, internaționalul român va rămâne rezervă până la fina de joc.

Radu Drăgușin a intrat pe final de meci în partida cu Burnley. El l-a înlocuit pe Cristian Romero în minutul 90+5. Drăgușin a apucat să bifeze aproximativ un minut pe teren, timp în care a câştigat un duel aerian cu un adversar.

Radu Drăguşin vrea să plece în Italia Radu Drăguşin a refuzat un transfer defintiv la Leipzig. Anunţul a fost făcut de jurnalistul italian, Nicolo Schira. El dezvăluie şi care e stadiul discuţiilor cu AC Milan. “Leipzig a oferit în jur de 22-23 de milioane de euro pentru Drăgușin, dar jucătorul nu e interesat. Românului i-ar plăcea să se întoarcă în Italia. Impresarul lui s-a aflat în contact cu cei de la AC Milan.