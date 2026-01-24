A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul - Antena Sport

Radu Drăguşin vrea să plece de la Tottenham în această iarnă, dar nu oriunde! Leipzig a făcut o ofertă clară, de 23 de milioane de euro, pentru un transfer defintiv al jucătorului, dar mutarea nu s-a făcut. Motivul? Fotbalistul vrea să plece în Italia!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunţul a fost făcut de jurnalistul italian, Nicolo Schira. El dezvăluie şi care e stadiul discuţiilor cu AC Milan.

“Leipzig a oferit în jur de 22-23 de milioane de euro pentru Drăgușin, dar jucătorul nu e interesat. Românului i-ar plăcea să se întoarcă în Italia. Impresarul lui s-a aflat în contact cu cei de la AC Milan.

Allegri îl știe bine pe Drăgușin și îl apreciază. AC Milan poate oferi un împrumut de 1,5 milioane de euro, cu opțiune de cumpărare între 20 și 25 de milioane.

AC Milan va face o nouă încercare săptămâna viitoare”, a scris jurnalistul Nicolo Schira.