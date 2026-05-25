Înțepături între Gigi Becali și Andrei Nicolescu. “Ați luat-o în freză!” / “A fost suporterul nostru în play-off”

Dinamo și FCSB se vor duela în finala pentru Conference League. Între Gigi Becali și Andrei Nicolescu a avut un dialog spumos înainte de derby. Chiar dacă sunt rivali, cei doi au dat dovadă de fair-play.

„(n.red – A spus domnul Nicolescu că Dinamo e favorită) El spune, eu spun, tu spui, fiecare spune. Se poate întâmpla orice, ați văzut și aseară (n.r. în FCSB – FC Botoșani), dar ca favoriți, trebuie să ai niște argumente. La ce sunt favoriți? Că se joacă pe Arc (n.red – Arcul de Triumf) Sunt favoriți la suporteri. Ca valoare…de departe. Când sunt meciuri așa tari.

Nu că are moral, el (n.red – Andrei Nicolescu) e conducător și, fiind conducător, băiat deștept, așa trebuie să zică. Dacă era fraier, nu spunea. Spunea că ”hai să vedem, că 50-50. Omul e conducător și spune ”suntem favorți!” Bravo lui, așa se zice. El, spunând așa, mai anihilează puțin din emoția aceea a jucătorilor, foarte bine zice”, a declarat Becali, citat de Fanatik.ro.

Andrei Nicolescu i-a întors aprecierea lui Gigi Becali:

”Este un respect pe care trebuie să-l avem și să-l arătăm. Cu domnul Becali tot timpul în discuții am arătat acest respect, cred eu și sper că l-am arătat tot timpul și am respectat tot timpul maniera în care își gestionează clubul acolo și deciziile pe care vrea să le ia. E clar că fiecare dintre noi trebuie să găsim cele mai bune instrumente pentru a pentru a învinge și din punctul ăsta de vedere are dreptate”.