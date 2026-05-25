CFR Cluj a anunțat cine “moștenește” tricoul cu numărul 10 de la Ciprian Deac: “Îl meriți”

Ciprian Deac s-a retras la finalul acestui sezon și a pus punct unei cariere în care a evoluat timp de 19 sezoane în Liga 1. La câteva zile după ultimul meci disputat în tricoul lui CFR Cluj, echipă alături de care a scris istorie, formația din Gruia a anunțat și cine va “moșteni” tricoul de decar purtat de veteranul de 40 de ani, Adrian Păun.

Fotbalul românesc i-a spus “adio” lui Ciprian Deac în acest sezon, după ce fotbalistul de 40 de ani a decis să “agațe ghetele în cui” la finalul unei stagiuni în care a bifat 12 apariții și puțin peste 200 de minute în tricoul CFR-ului. Ultimul meci a venit contra lui FC Argeș, în runda cu numărul 10 din play-off, când mijlocașul a fost titular și a fost scos de pe teren în minutul 83.

Adrian Păun, noul număr 10 de la CFR Cluj

La trei zile distanță de la partida care a marcat finalul carierei remarcabile a lui Deac, CFR a transmis pe rețelele sociale că Adrian Păun va fi jucătorul care va purta din sezonul viitor numărul 10.

Pentru a face anunțul, ardelenii au pus în paralel două poze: prima, din trecut, cu Deac punându-i unei versiuni tinere a lui Păun fularul clubului, iar a doua, din prezent, cu cei doi ținând tricoul de decar pe care e inscripționat numele jucătorului de 31 de ani.

“Un număr 10, cu o astfel de încărcătură, nu se alege: se câștigă, se moștenește, se duce mai departe generațiilor viitoare. Adiță, îl meriți! Cipri, ai fost un adevărat simbol pentru întreaga suflare CFRistă!