Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie - Antena Sport

Ștefan Zofei, fostul conducător al celor de la Electroputere și Extensiv Craiova, s-a stins din viață la 72 de ani. Fostul patron a fost oficial la cele două formații între 1990 și 2000.

Vestea legată de moartea lui Zofei a fost oferită de Oltenia TVS, care a transmis și informații legate de înmormântarea sa de la Ungureni.

“Ştefan Zofei, fost conducător la echipele Electroputere Craiova și Extensiv Craiova, a încetat astăzi la vârsta de 72 de ani. Trupul neînsuflețit a fost depus în această seară la capela bisericii din Valea Roșie, iar înmormântarea va avea loc joi, la cimitirul Ungureni“, au anunțat cei de la Oltenia TVS.

Electroputere Craiova, club al cărui patron a fost Ștefan Zofei, a lansat în fotbalul mare câteva nume importante din sportul românesc. Mirel Rădoi, Ionel Dănciulescu, Sabin sau Adrian Ilie sunt doar câțiva dintre jucătorii care au evoluat la un nivel înalt în fotbalul autohton și chiar european după plecarea din Oltenia.

Rădoi a plecat de la Electroputere la Steaua chiar în perioada în care era Zofei preșdintele clubului, în anul 2000. În plus, regretatul conducător are un merit pentru aducerea lui Claudiu Răducanu la 16 ani la Electroputere de la CCS Craiova.