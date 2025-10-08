Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie

Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie

Andrei Nicolae Publicat: 8 octombrie 2025, 11:16

Comentarii
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie

Ștefan Zofei / Facebook Oltenia TVS

Ștefan Zofei, fostul conducător al celor de la Electroputere și Extensiv Craiova, s-a stins din viață la 72 de ani. Fostul patron a fost oficial la cele două formații între 1990 și 2000.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea legată de moartea lui Zofei a fost oferită de Oltenia TVS, care a transmis și informații legate de înmormântarea sa de la Ungureni.

Ștefan Zofei, fostul conducător din fotbalul românesc, a murit

Ştefan Zofei, fost conducător la echipele Electroputere Craiova și Extensiv Craiova, a încetat astăzi la vârsta de 72 de ani. Trupul neînsuflețit a fost depus în această seară la capela bisericii din Valea Roșie, iar înmormântarea va avea loc joi, la cimitirul Ungureni“, au anunțat cei de la Oltenia TVS.

Electroputere Craiova, club al cărui patron a fost Ștefan Zofei, a lansat în fotbalul mare câteva nume importante din sportul românesc. Mirel Rădoi, Ionel Dănciulescu, Sabin sau Adrian Ilie sunt doar câțiva dintre jucătorii care au evoluat la un nivel înalt în fotbalul autohton și chiar european după plecarea din Oltenia.

Rădoi a plecat de la Electroputere la Steaua chiar în perioada în care era Zofei preșdintele clubului, în anul 2000. În plus, regretatul conducător are un merit pentru aducerea lui Claudiu Răducanu la 16 ani la Electroputere de la CCS Craiova.

Reclamă
Reclamă

După retragerea din zona de conducere, Zofei a fost adus ca director sportiv la FCU Craiova în 2004, iar în 2010 a fost premiat la gala Ligii Profesioniste de Fotbal pentru activitatea sa din “sportul rege”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Observator
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Ciclonul Barbara nu i-a speriat pe tricolori! Imagini de senzație de la antrenament. Mircea Lucescu, indicații pe cod roșu. Video
Fanatik.ro
Ciclonul Barbara nu i-a speriat pe tricolori! Imagini de senzație de la antrenament. Mircea Lucescu, indicații pe cod roșu. Video
12:07
Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: “Cine îmi va oferi pase acum?”
12:00
Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”
11:25
Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
11:06
VIDEOA început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi
10:41
Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Denis Alibec, după ce l-a criticat dur pe atacant: “La greu să-l vedem”
10:22
Sorin Cârţu, “săgeţi” către FCSB şi Dinamo: “Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri 5 Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo 6 Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”