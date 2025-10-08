Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Denis Alibec, după ce l-a criticat dur pe atacant: "La greu să-l vedem" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre situația lui Denis Alibec, după ce duminică l-a criticat dur la finalul meciului câștigat contra Universității Craiova. Deși l-a “făcut praf” pe atacantul său, patronul de la FCSB nu vrea să îl transforme pe jucătorul de 34 de ani într-unul care să fie constant pe banca de rezerve.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Latifundiarul din Pipera a vorbit recent despre Alibec și a spus că îi va da șanse să joace din nou în duelul din Europa League contra celor de la Bologna. Până la meciul din următoarea etapă de cupe europene, roș-albaștrii mai au și un meci în campionat, unde dau peste Metaloglobus.

Gigi Becali nu renunță la Denis Alibec

Finanțatorul FCSB-ului a spus ce așteaptă de la fotbalistul pe care l-a adus de la Farul, după care și-a exprimat încrederea în el, în ciuda criticilor pe care i le-a adus acum câteva zile. În ceea ce privește partida din UEL cu Bologna din etapa a treia, Becali nu a menționat dacă Alibec va fi titular sau va veni de pe banca de rezerve.

“Pe Alibec l-am băgat să țină de minge, pentru că e puternic. Să țină de minge dacă l-am băgat! Am contract, cred în el și de-aia l-am luat.

Hai să-l vedem acum, o să-l băgăm să joace cu italienii (n.r. cu Bologna). Hai să-l vedem! La greu să-l vedem“, a spus Gigi Becali, potrivit prosport.ro.