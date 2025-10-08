Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: "Cine îmi va oferi pase acum?" - Antena Sport

Jordi Alba, legendarul jucător al Barcelonei, și-a anunțat ieri retragerea din fotbal, iar mulți coechipieri și foști colegi au venit cu mesaje pentru el. Printre aceștia s-a numărat în mod evident și Lionel Messi, alături de care fundașul stânga și-a petrecut o mare parte din carieră, atât la Barcelona, cât și la Inter Miami.

Decarul argentinian a făcut trimite în mesajul său la conexiunea din teren pe care a avut-o alături de iberic și la numeroasele pase decisive de la Alba din care a marcat. Fotbalistul din defensiva lui Inter Miami este unul dintre jucătorii care i-au oferit cele mai multe assist-uri lui Messi.

Mesajul lui Lionel Messi pentru Jordi Alba

“La Pulga” a venit cu un mesaj emoționant sub forma unui comentariu la postarea lui Jordi Alba în care ibericul anunță că își ia “adio” de la fotbal. Messi a punctat că va fi dificil pentru el să nu îl vadă în banda stângă, acolo unde se afla ibericul de obicei.

“Mulțumesc pentru tot, Jordi. Îmi va fi atât de dor de tine. După atât de mult timp petrecut împreună, va fi ciudat să mă uit în stânga și să nu te văd acolo.

E nebunesc câte pase decisive mi-ai oferit în toți acești ani. Cine îmi va mai oferi pase acum???“, a scris legendarul jucător argentinian.