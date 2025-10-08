Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: "Cine îmi va oferi pase acum?" - Antena Sport

Jordi Alba, legendarul jucător al Barcelonei, și-a anunțat ieri retragerea din fotbal, iar mulți coechipieri și foști colegi au venit cu mesaje pentru el. Printre aceștia s-a numărat în mod evident și Lionel Messi, alături de care fundașul stânga și-a petrecut o mare parte din carieră, atât la Barcelona, cât și la Inter Miami.
Decarul argentinian a făcut trimite în mesajul său la conexiunea din teren pe care a avut-o alături de iberic și la numeroasele pase decisive de la Alba din care a marcat. Fotbalistul din defensiva lui Inter Miami este unul dintre jucătorii care i-au oferit cele mai multe assist-uri lui Messi.
Mesajul lui Lionel Messi pentru Jordi Alba
“La Pulga” a venit cu un mesaj emoționant sub forma unui comentariu la postarea lui Jordi Alba în care ibericul anunță că își ia “adio” de la fotbal. Messi a punctat că va fi dificil pentru el să nu îl vadă în banda stângă, acolo unde se afla ibericul de obicei.
“Mulțumesc pentru tot, Jordi. Îmi va fi atât de dor de tine. După atât de mult timp petrecut împreună, va fi ciudat să mă uit în stânga și să nu te văd acolo.
E nebunesc câte pase decisive mi-ai oferit în toți acești ani. Cine îmi va mai oferi pase acum???“, a scris legendarul jucător argentinian.
Lionel Messi’s comment on Jordi Alba’s post went viral after sharing some words with his longtime teammate ❤️
“Who’s gonna give me back passes now???” 🥹 pic.twitter.com/7BiSkkxHmb
— ESPN FC (@ESPNFC) October 7, 2025
De-a lungul a 413 partide pe care Messi și Alba le-au petrecut împreună pe teren, ibericul i-a pasat decisiv lu Leo de 33 de ori. Singurii fotbaliști care îl devansează în acest top sunt Luis Suarez (60), Dani Alves (42) și Andres Iniesta (37).
- Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”
- Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
- Cristiano Ronaldo, discurs despre retragerea din fotbal: “Familia îmi spune că e momentul să mă opresc”
- Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
- Legenda Barcelonei se retrage! Anunț făcut pe social media: „A venit momentul”