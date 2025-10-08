Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: "Cine îmi va oferi pase acum?" - Antena Sport

Închide meniul
Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: “Cine îmi va oferi pase acum?”

Andrei Nicolae Publicat: 8 octombrie 2025, 12:07

Lionel Messi și Jordi Alba, în timpul unui meci / Profimedia

Jordi Alba, legendarul jucător al Barcelonei, și-a anunțat ieri retragerea din fotbal, iar mulți coechipieri și foști colegi au venit cu mesaje pentru el. Printre aceștia s-a numărat în mod evident și Lionel Messi, alături de care fundașul stânga și-a petrecut o mare parte din carieră, atât la Barcelona, cât și la Inter Miami.

Decarul argentinian a făcut trimite în mesajul său la conexiunea din teren pe care a avut-o alături de iberic și la numeroasele pase decisive de la Alba din care a marcat. Fotbalistul din defensiva lui Inter Miami este unul dintre jucătorii care i-au oferit cele mai multe assist-uri lui Messi.

Mesajul lui Lionel Messi pentru Jordi Alba

“La Pulga” a venit cu un mesaj emoționant sub forma unui comentariu la postarea lui Jordi Alba în care ibericul anunță că își ia “adio” de la fotbal. Messi a punctat că va fi dificil pentru el să nu îl vadă în banda stângă, acolo unde se afla ibericul de obicei.

Mulțumesc pentru tot, Jordi. Îmi va fi atât de dor de tine. După atât de mult timp petrecut împreună, va fi ciudat să mă uit în stânga și să nu te văd acolo.

E nebunesc câte pase decisive mi-ai oferit în toți acești ani. Cine îmi va mai oferi pase acum???“, a scris legendarul jucător argentinian.

De-a lungul a 413 partide pe care Messi și Alba le-au petrecut împreună pe teren, ibericul i-a pasat decisiv lu Leo de 33 de ori. Singurii fotbaliști care îl devansează în acest top sunt Luis Suarez (60), Dani Alves (42) și Andres Iniesta (37).

1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri 5 Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo 6 Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român
