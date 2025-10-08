A început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi - Antena Sport

Noul sezon din NHL a început cu trei meciuri disputate miercuri dimineaţă. Campioana Florida Panthers a fost prima care a intrat în acţiune, în meciul de pe teren propriu, cu Chicago Blackhawks.
Fără Aleksander Barkov, out până la finalul sezonului, şi Matthew Tkachuk, indisponibil până în decembrie, echipa lui Paul Maurice s-a impus cu 3-2 în care fostul portar al lui Panthers, Spencer Knight, a avut 34 de intervenţii din 37 de şuturi, 17 dintre acestea în prima perioadă.
Florida Panthers, Pittsburgh Penguins şi Colorado Avalanche s-au impus în prima zi a noului sezon din NHL
A.J. Greer, Carter Verhaeghe şi Jesper Boqvist au marcat pentru Florida Panthers, în seara în care pe Amerant Bank Arena s-a ridicat al doilea banner al echipei câştigătoare a Cupei Stanley.
A urmat meciul din Madison Square Garden dintre New York Rangers şi Pittsburgh Penguins. Oaspeţii au câştigat cu 3-0 meciul chiar împotriva fostului antrenor al lui Pens, Mike Sullivan, în prezent la New York.
La acest meci, Sidney Crosby a scris o nouă pagină de istorie. Aflat la sezonul cu numărul 21 în NHL, canadianul este pentru al 19-lea sezon căpitan al celor de la Penguins, devenind cel mai longeviv căpitan din istoria NHL, alături de Steve Yzerman, fostul căpitan al celor de la Detroit Red Wings.
Tot în meciul cu New York Rangers, Sidney Crosby, Evgeni Malkin şi Kris Letang au devenit primul trio din istorie care joacă împreună în 20 de sezoane în NHL.
Ultimul meci al zilei a avut loc în fostul Staples Center din Los Angeles, acolo unde Colorado Avalanche a câştigat cu 4-1 meciul de pe terenul lui Kings. În această partidă, Nathan MacKinnon a trecut pe primul loc în istoria lui Avalanche la numărul de puncte după cele două assisturi contra lui Kings, ajungând la 1017 puncte (367 de goluri şi 650 de assisturi).
El l-a depăşit pe Joe Sakic, cel care are 1015 puncte în 870 de meciuri pentru Avalanche. Sakic rămâne lider în istoria francizei care s-a relocat din Quebec în Colorado în sezonul 1995/96, cu 1641 de puncte.
Sâmbătă seară, de la ora 20:30, Winnipeg Jets primeşte vizita celor de la Los Angeles Kings, de la ora 20:30. Luni dimineaţă, de la ora 02:00, Washington Capitals merge în Madison Square Garden pentru meciul cu New York Rangers.
