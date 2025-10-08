A început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi - Antena Sport

Noul sezon din NHL a început cu trei meciuri disputate miercuri dimineaţă. Campioana Florida Panthers a fost prima care a intrat în acţiune, în meciul de pe teren propriu, cu Chicago Blackhawks.

Fără Aleksander Barkov, out până la finalul sezonului, şi Matthew Tkachuk, indisponibil până în decembrie, echipa lui Paul Maurice s-a impus cu 3-2 în care fostul portar al lui Panthers, Spencer Knight, a avut 34 de intervenţii din 37 de şuturi, 17 dintre acestea în prima perioadă.

Florida Panthers, Pittsburgh Penguins şi Colorado Avalanche s-au impus în prima zi a noului sezon din NHL

A.J. Greer, Carter Verhaeghe şi Jesper Boqvist au marcat pentru Florida Panthers, în seara în care pe Amerant Bank Arena s-a ridicat al doilea banner al echipei câştigătoare a Cupei Stanley.

The Florida Panthers have raised their 2025 Stanley Cup Banner!🏆 pic.twitter.com/B72Q2khYh8

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 7, 2025

A urmat meciul din Madison Square Garden dintre New York Rangers şi Pittsburgh Penguins. Oaspeţii au câştigat cu 3-0 meciul chiar împotriva fostului antrenor al lui Pens, Mike Sullivan, în prezent la New York.