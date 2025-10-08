Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC - Antena Sport

Alex Băluţă a ajuns în MLS, la Los Angeles FC, acolo unde este coechipier cu Heung Min Son şi Hugo Lloris, doi foşti mari jucători ai celor de la Tottenham. Băluţă a ajuns în Statele Unite după despărţirea de FCSB.
Internaţionalul român nu a apucat încă să debuteze pentru noua sa echipă, dar trage din greu pentru a putea fi apt pentru primul său meci în MLS.
Hugo Lloris l-a luat în braţe pe Alex Băluţă, după Los Angeles FC – Atlanta 1-0
După meciul pe care Los Angeles l-a disputat pe teren propriu şi l-a câştigat cu 1-0, împotriva celor de la Atlanta, în etapa cu numărul 35 din MLS, Băluţă a mers pe teren alături de coechipierii săi, chiar dacă nu a fost în lot.
Internaţionalul român a postat apoi o poză pe contul său de Instagram în care Hugo Lloris, campionul mondial cu Franţa din 2018, îl ia în braţe şi îi spune ceva la ureche.
Sezonul trecut, la FCSB, jucătorul cotat la 900.000 de euro pe transfermarkt.com a evoluat în 45 de meciuri pentru campioana României în toate competiţiile, reuşind să înscrie 6 goluri şi să ofere 5 pase de gol. În total, el are 81 de meciuri la FCSB şi a marcat 13 goluri.
Heung Min Son este unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria recentă a lui Tottenham. El a ajuns la Spurs în vara anului 2015, pentru 30 de milioane de euro. Zece ani mai târziu, el a fost vândut la Los Angeles FC pentru 22 de milioane de euro. Cea mai importantă realizare a sa la Spurs este şi ultima: cucerirea Europa League 2025.
Hugo Lloris este un alt nume important din istoria recentă a lui Tottenham. El a ajuns pe White Hart Lane în vara anului 2012 de la Lyon, iar francezii au primit 12,6 milioane de euro în schimbul acestuia. În ianuarie 2024, el a semnat din postura de jucător liber de contract cu LAFC.
