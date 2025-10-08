Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: "Loseri egocentrici" - Antena Sport

Generaţia de aur a Angliei nu a reuşit să-şi atingă potenţialul maxim deoarece era formată din „loseri” egocentrici care au creat un mediu ostil şi nu au fost capabili să lucreze împreună, a declarat fostul mijlocaş al FC Liverpool, Steven Gerrard, potrivit Reuters.

În anii 2000, se aşteptau lucruri mari de la echipa Angliei, care îi includea pe Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Rio Ferdinand şi Frank Lampard, dar echipa nu a trecut de sferturile de finală la un turneu major.

Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”

„Cred că eram cu toţii nişte rataţi egocentrici. Acum mă uit la televizor şi îl văd pe (Jamie) Carragher stând lângă (Paul) Scholes la o dezbatere cu fanii şi par să fie cei mai buni prieteni de 20 de ani”, a spus fostul căpitan al Angliei, Gerrard, într-un podcast cu Ferdinand.

„De ce suntem acum suficient de maturi şi într-o etapă a vieţii în care suntem mai apropiaţi şi mai conectaţi? De ce nu am putut să ne conectăm ca echipă a Angliei pe atunci? Cred că faptul că nu am fost niciodată conectaţi a fost legat de cultura din Anglia. Stăteam prea mult în camerele noastre. Nu eram prietenoşi şi nu eram conectaţi. Nu eram o echipă. Nu am devenit niciodată o echipă adevărată, bună şi puternică.”

Gerrard a adăugat că ura să fie în cantonamentul Angliei, spunând: „Îmi plăcea să joc pentru Anglia. Eram foarte mândru. Îmi plăceau antrenamentele, dar erau 90 de minute pe zi. Apoi rămâneam singur în Londra, România sau oriunde altundeva”.