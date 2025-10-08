Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: "Loseri egocentrici" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”

Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”

Publicat: 8 octombrie 2025, 12:00

Comentarii
Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: Loseri egocentrici

Steven Gerrard / Profimedia

Generaţia de aur a Angliei nu a reuşit să-şi atingă potenţialul maxim deoarece era formată din „loseri” egocentrici care au creat un mediu ostil şi nu au fost capabili să lucreze împreună, a declarat fostul mijlocaş al FC Liverpool, Steven Gerrard, potrivit Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În anii 2000, se aşteptau lucruri mari de la echipa Angliei, care îi includea pe Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Rio Ferdinand şi Frank Lampard, dar echipa nu a trecut de sferturile de finală la un turneu major.

Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”

„Cred că eram cu toţii nişte rataţi egocentrici. Acum mă uit la televizor şi îl văd pe (Jamie) Carragher stând lângă (Paul) Scholes la o dezbatere cu fanii şi par să fie cei mai buni prieteni de 20 de ani”, a spus fostul căpitan al Angliei, Gerrard, într-un podcast cu Ferdinand.

„De ce suntem acum suficient de maturi şi într-o etapă a vieţii în care suntem mai apropiaţi şi mai conectaţi? De ce nu am putut să ne conectăm ca echipă a Angliei pe atunci? Cred că faptul că nu am fost niciodată conectaţi a fost legat de cultura din Anglia. Stăteam prea mult în camerele noastre. Nu eram prietenoşi şi nu eram conectaţi. Nu eram o echipă. Nu am devenit niciodată o echipă adevărată, bună şi puternică.”

Gerrard a adăugat că ura să fie în cantonamentul Angliei, spunând: „Îmi plăcea să joc pentru Anglia. Eram foarte mândru. Îmi plăceau antrenamentele, dar erau 90 de minute pe zi. Apoi rămâneam singur în Londra, România sau oriunde altundeva”.

Reclamă
Reclamă

Gerrard, care s-a retras din echipa naţională în 2014, a devenit antrenor şi a condus Glasgow Rangers între 2018 şi 2021, ducând clubul la titlul de campioană a Scoţiei în sezonul 2020-21.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a avut ulterior perioade fără succes la Aston Villa în Premier League şi la Al-Ettifaq din Saudi Pro League, dar se pare că este aproape de a reveni la Rangers în locul lui Russell Martin, care a fost demis duminică.

„O parte din mine încă simte că mai am ceva de rezolvat în ceea ce priveşte dorinţa de a mă confrunta cu alte câteva provocări interesante”, a spus Gerrard despre cariera sa de manager. „Dar vreau un anumit tip de provocare. Dacă, într-o lume ideală, acestea vor apărea, voi profita de ele. Dacă nu, nu mă voi întoarce.”

Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişteSatul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Observator
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Marius Şumudică anunţă colapsul pentru campioana României. “FCSB va ieşi rapid din cupele europene!”
Fanatik.ro
Marius Şumudică anunţă colapsul pentru campioana României. “FCSB va ieşi rapid din cupele europene!”
12:58
Ianis Hagi va fi căpitanul României la meciul cu Moldova! Mircea Lucescu: “Are cea mai multă experienţă”
12:39
Sorana Cîrstea, eliminată în turul 2 de la Wuhan! A pierdut în faţa numărului 142 WTA
12:07
Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: “Cine îmi va oferi pase acum?”
11:25
Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
11:16
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
11:06
VIDEOA început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri 5 Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo 6 Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”