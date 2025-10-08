Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: "Una singură mai e! Greu rău de tot" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”

Publicat: 8 octombrie 2025, 8:21

Ilie Dumitrescu / Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat echipele din Liga 1, după primele 12 etape disputate din acest început de sezon plin de surprize. Înaintea pauzei internaţionale cu numărul 2 a sezonului, FC Botoşani este lider în Liga 1, la egalitate cu Rapid, în timp ce Universitatea Craiova este pe locul 3.

FCSB a avut parte de un start dezastruos pe plan intern şi se află abia pe locul 11 în acest moment, în timp ce CFR Cluj ocupă locul 12. În ceea ce priveşte formaţia din Gruia, aceştia au un meci mai puţin disputat, după ce meciul cu Csikszereda a fost amânat, deoarece clujenii erau în continuare în preliminariile cupelor europene la începutul sezonului.

Ilie Dumitrescu a numit cel 5 echipe care vor ajunge cu siguranţă în play-off

În ciuda startului dificil din partea celor de la FCSB şi CFR Cluj, Ilie Dumitrescu este de părere că cele două echipe vor ajunge în play-off. Rapid, Universitatea Craiova şi Dinamo sunt celelalte echipe care se vor afla în primele şase la finalul sezonului regulat.

Pentru ultimul loc care asigură prezenţa în play-off, Ilie Dumitrescu este convins că lupta se va da între liderul FC Botoşani, FC Argeş şi Oţelul Galaţi:

“Îmi mențin părerea că va fi foarte greu pentru Botoșani să rămână în play-off, chiar și după 12 etape. Ar trebui să aibă continuitate. E un parcurs senzațional, dar cred că și Grozavu e conștient că va fi greu să mențină echipa în primele șase.

Avem așa: Rapid, Craiova și Dinamo, care vor rămâne acolo. Și mai ai FCSB și CFR. Deci poate pentru o singură poziție va fi o luptă, între Botoșani, FC Argeș, poate și Oțelul. Deci e greu rău de tot.

CFR și FCSB vor fi în play-off! Dinamo, Craiova și Rapid vor fi în play-off. Da? Deci, cinci echipe! Una singură mai e”, a declarat Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

