Sorin Cârţu, "săgeţi" către FCSB şi Dinamo: "Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi" - Antena Sport

Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, este de părere că arbitrii i-au luat la ochi pe jucătorii echipei sale. În ultimele trei meciuri, oltenii au avut câte un jucător eliminat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicuşor Bancu a primit roşu în meciul cu Dinamo, Screciu în deplasarea din Conference League cu Rakow, în timp ce Alex Cicâldău a fost eliminat în meciul cu FCSB.

Sorin Cârţu i-a avertizat pe jucătorii Universităţii Craiova: “Nu trebuie să ridicăm mingea la fileu”

Chiar dacă nu contestă eliminarea lui Cicâldău din meciul de pe Arena Naţională, fiind de părere că nu se poate comenta prea mult pe seama celor două cartonaşe galbene primite de jucătorul Universităţii Craiova, Sorin Cârţu consideră totuşi că jucătorii lui Mirel Rădoi sunt urmăriţi.

Mai mult, el susţine că aceştia trebuie să aibă mai multă grijă, deoarece Universitatea Craiova nu are “influenţa” unor echipe precum FCSB sau Dinamo:

“La Cicâldău acum au fost două galbene pe care nu le poți comenta foarte mult. Când ești acolo vrei să joci mingea. La situația când l-a călcat pe picior a vrut să intre la minge. Cert este că nu ne-a convenit. A contat să rămânem în 10 oameni… a fost dificil.