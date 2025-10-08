Sorin Cârţu, "săgeţi" către FCSB şi Dinamo: "Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi" - Antena Sport

Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, este de părere că arbitrii i-au luat la ochi pe jucătorii echipei sale. În ultimele trei meciuri, oltenii au avut câte un jucător eliminat.
Nicuşor Bancu a primit roşu în meciul cu Dinamo, Screciu în deplasarea din Conference League cu Rakow, în timp ce Alex Cicâldău a fost eliminat în meciul cu FCSB.
Sorin Cârţu i-a avertizat pe jucătorii Universităţii Craiova: “Nu trebuie să ridicăm mingea la fileu”
Chiar dacă nu contestă eliminarea lui Cicâldău din meciul de pe Arena Naţională, fiind de părere că nu se poate comenta prea mult pe seama celor două cartonaşe galbene primite de jucătorul Universităţii Craiova, Sorin Cârţu consideră totuşi că jucătorii lui Mirel Rădoi sunt urmăriţi.
Mai mult, el susţine că aceştia trebuie să aibă mai multă grijă, deoarece Universitatea Craiova nu are “influenţa” unor echipe precum FCSB sau Dinamo:
“La Cicâldău acum au fost două galbene pe care nu le poți comenta foarte mult. Când ești acolo vrei să joci mingea. La situația când l-a călcat pe picior a vrut să intre la minge. Cert este că nu ne-a convenit. A contat să rămânem în 10 oameni… a fost dificil.
Toate galbenele s-au luat în niște meciuri în care erai supramotivat să joci. Unele dintre ele, ți-am zis, trebuie și noi să evităm. Trebuie să fim mai atenți în partidele astea, cu FCSB, cu Dinamo. Noi nu avem influența echipelor acestea, sunt cam urmăriți jucătorii noștri. Nu trebuie să ridicăm mingea la fileu”, a declarat Sorin Cârţu, la digisport.ro.
După 12 etape, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în Liga 1, cu 24 de puncte. FC Botoşani este lider, cu 25 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 2, Rapid.
Pentru Universitatea Craiova, primul meci după pauza internaţională va fi cel cu Unirea Slobozia, locul 6 din Liga 1. Oltenii au ajuns la trei meciuri fără victorie în campionat (înfrângeri cu Oţelul şi FCSB şi remiză cu Dinamo).
