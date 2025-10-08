Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorin Cârţu, "săgeţi" către FCSB şi Dinamo: "Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Sorin Cârţu, “săgeţi” către FCSB şi Dinamo: “Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi”

Sorin Cârţu, “săgeţi” către FCSB şi Dinamo: “Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi”

Publicat: 8 octombrie 2025, 10:22

Comentarii
Sorin Cârţu, săgeţi către FCSB şi Dinamo: Noi nu avem influenţa lor. Jucătorii noştri sunt cam urmăriţi

Sorin Cârţu, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta

Sorin Cârţu, preşedintele Universităţii Craiova, este de părere că arbitrii i-au luat la ochi pe jucătorii echipei sale. În ultimele trei meciuri, oltenii au avut câte un jucător eliminat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicuşor Bancu a primit roşu în meciul cu Dinamo, Screciu în deplasarea din Conference League cu Rakow, în timp ce Alex Cicâldău a fost eliminat în meciul cu FCSB.

Sorin Cârţu i-a avertizat pe jucătorii Universităţii Craiova: “Nu trebuie să ridicăm mingea la fileu”

Chiar dacă nu contestă eliminarea lui Cicâldău din meciul de pe Arena Naţională, fiind de părere că nu se poate comenta prea mult pe seama celor două cartonaşe galbene primite de jucătorul Universităţii Craiova, Sorin Cârţu consideră totuşi că jucătorii lui Mirel Rădoi sunt urmăriţi.

Mai mult, el susţine că aceştia trebuie să aibă mai multă grijă, deoarece Universitatea Craiova nu are “influenţa” unor echipe precum FCSB sau Dinamo:

“La Cicâldău acum au fost două galbene pe care nu le poți comenta foarte mult. Când ești acolo vrei să joci mingea. La situația când l-a călcat pe picior a vrut să intre la minge. Cert este că nu ne-a convenit. A contat să rămânem în 10 oameni… a fost dificil.

Reclamă
Reclamă

Toate galbenele s-au luat în niște meciuri în care erai supramotivat să joci. Unele dintre ele, ți-am zis, trebuie și noi să evităm. Trebuie să fim mai atenți în partidele astea, cu FCSB, cu Dinamo. Noi nu avem influența echipelor acestea, sunt cam urmăriți jucătorii noștri. Nu trebuie să ridicăm mingea la fileu”, a declarat Sorin Cârţu, la digisport.ro.

După 12 etape, Universitatea Craiova se află pe locul 3 în Liga 1, cu 24 de puncte. FC Botoşani este lider, cu 25 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 2, Rapid.

Pentru Universitatea Craiova, primul meci după pauza internaţională va fi cel cu Unirea Slobozia, locul 6 din Liga 1. Oltenii au ajuns la trei meciuri fără victorie în campionat (înfrângeri cu Oţelul şi FCSB şi remiză cu Dinamo).

Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişteSatul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Observator
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta!” Video
12:07
Lionel Messi, mesaj superb după anunțul retragerii lui Jordi Alba: “Cine îmi va oferi pase acum?”
12:00
Steven Gerrard, discurs dur la adresa foştilor colegi din naţionala Angliei: “Loseri egocentrici”
11:25
Gestul făcut de Hugo Lloris când l-a văzut pe Alex Băluţă! Ce s-a întâmplat după meciul lui Los Angeles FC
11:16
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie
11:06
VIDEOA început noul sezon din NHL! Sidney Crosby şi Nathan MacKinnon au scris istorie încă din prima zi
10:41
Gigi Becali a decis ce se întâmplă cu Denis Alibec, după ce l-a criticat dur pe atacant: “La greu să-l vedem”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVImaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! 2 Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie 3 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 4 Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri 5 Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo 6 Dan Petrescu a primit o nouă ofertă! Care a fost răspunsul tehnicianului român
Citește și
Cele mai citite
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele”