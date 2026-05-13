Organizatorii au anunțat când se va disputa meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff. Românca, la un pas de finală la Roma

Daniel Işvanca Publicat: 13 mai 2026, 21:34

Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea își dorește să se califice în finala Mastersului de la Roma, iar în fața româncei va sta Coco Gauff, sportivă pe care aceasta nu a învins-o niciodată în carieră.

Organizatorii turneului de la Foro Italico au anunțat când a fost programată disputa din penultimul act al competiției. Jucătoarea noastră se află în fața unei performanțe uriașe.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în semifinalele Mastersului de la Roma

După ce le-a eliminat pe rând pe Aryna Sabalenka, Linda Noskova și Jelena Ostapenko, Sorana Cîrstea se pregătește de un nou duel infernal la Foro Italico.

Românca va lupta cu Coco Gauff în penultimul act al Mastersului de la Roma și speră să răstoarne palmaresul nefavorabil în duelurile directe cu sportiva din SUA.

Organizatorii turneului de la Roma au precizat că duelul dintre Sorana și a patra clasată din ierarhia WTA va avea loc pe data de 14 mai, nu mai devreme de ora 16:00.

Miza financiară a confruntării dintre Sorana Cîrstea și Coco Gauff este una uriașă. Calificarea în finala de la Foro Italico este recompensată cu un cec în valoare de €549,335.

Sorana Cîrstea, la o victorie de Top 20

O calificare în finala de la Foro Italico îi va aduce un total de 2.147 de puncte şi locul 18 WTA. Mai mult, dacă se va impune în Italia, Sori va acumula 2.497 de puncte şi locul 15 mondial.

O altă ierarhie unde Sorana Cîrstea ocupă un loc impresionant este WTA Race. Românca e pe locul 10 în topul care decide la final de an participantele la Turneul Campioanelor. Ea depăşeşte nume mari, precum Iga Swiatek, Belinda Bencic, Iva Jovic sau Amanda Anisimova.

Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi favorită 26, s-a calificat, miercuri, în premieră, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Roma, cu premii de 7,2 milioane de euro. Meciul a durat o oră şi 31 de minute. Prin calificarea în semifinale, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 289.115 euro şi 390 puncte WTA.

