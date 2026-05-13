Organizatorii au anunțat când se va disputa meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff. Românca, la un pas de finală la Roma

Sorana Cîrstea își dorește să se califice în finala Mastersului de la Roma, iar în fața româncei va sta Coco Gauff, sportivă pe care aceasta nu a învins-o niciodată în carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Organizatorii turneului de la Foro Italico au anunțat când a fost programată disputa din penultimul act al competiției. Jucătoarea noastră se află în fața unei performanțe uriașe.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în semifinalele Mastersului de la Roma

După ce le-a eliminat pe rând pe Aryna Sabalenka, Linda Noskova și Jelena Ostapenko, Sorana Cîrstea se pregătește de un nou duel infernal la Foro Italico.

Românca va lupta cu Coco Gauff în penultimul act al Mastersului de la Roma și speră să răstoarne palmaresul nefavorabil în duelurile directe cu sportiva din SUA.

Organizatorii turneului de la Roma au precizat că duelul dintre Sorana și a patra clasată din ierarhia WTA va avea loc pe data de 14 mai, nu mai devreme de ora 16:00.