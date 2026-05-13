L-a cooptat în echipă pe Iker Casillas! Cine este afaceristul care vrea să ia Real Madrid de la Florentino Perez

Florentino Perez a anunțat într-o conferință de presă explozivă că este gata să lupte pentru șefia clubului Real Madrid din nou, deși a fost reales în ianuarie 2025.

„Le-am cerut membrilor Consiliului să înceapă procesul electoral pentru alegerea noului Consiliu Director, la care va participa și actuala conducere. Dacă există cineva care vrea să candideze, acum este momentul. Dar nu acționați din umbră, prin articole și publicații din presă” spunea Florentino Perez în conferința de presă.

Rival pentru Florentino Perez

Florentino Perez a fost președintele clubului timp de 23 de ani, din 2000, cu o pauză de trei ani între 2006 și 2009. El nu a mai avut rival la alegeri de când a început al doilea mandat, în primul rând pentru că regulile pentru a candida sunt stricte: trebuie să demonstreze că strânge o sumă de 15% din bugetul Realului, care în acest moment ar însemna 189 de milioane de euro. De asemenea, trebuie să fi fost membru cotizant de cel puțin 20 de ani. Și să fie spaniol.

Toate aceste condiții sunt îndeplinite de Enrique Riquelme, deși acesta are doar 37 de ani. El este președintele unei companii spaniole numită Grupo Cox și provine din zona Alicante. Riquelme nu doar că a reușit să strângă fondurile, dar și-a format și o echipă care îl include pe fostul mare portar al lui Real Madrid, Iker Casillas.

Riquelme aparent a fost deja prezent la un eveniment unde au fost prezenți mai mulți membri ai Consilului de la Real Madrid.