Fotbalistul de Mondial care nu știa regulile jocului! Cel mai bizar moment din istoria turneelor finale, sub ochii unui român  - Antena Sport

Unul dintre cele mai bizare momente din istoria Cupei Mondiale s-a petrecut la ediția din 1974, în Germania, chiar sub ochii unui român. Calificată în premieră la un turneu final, Zair (actuala RD Congo) nu a lăsat deloc o impresie deosebită.

Era și greu s-o facă. Repartizată în grupa 2, Zair a pierdut la debut cu Scoția, 0-2, dar apoi a fost demolată de Yugoslavia. A fost un 0-9 istoric, așa că africanii au venit la ultimul meci, cel cu Brazilia, de la Gelsenkirchen, doar cu scopul de a nu se face de râs.

O degajare pentru istorie

Într-un meci arbitrat de Nicolae Rainea, jucătorii din Zair au rezistat decent pe teren. Au pierdut doar cu 0-3, dar au oferit întregii lumi o secvență de neuitat. În minutul 80 al meciului, Rainea a dictat o lovitură liberă pentru Brazilia, undeva la 25 de metri de poarta Zairului.

Rivelino se pregătea să execute, iar când Rainea a fluierat, un jucător african a ieșit brusc din zid și a degajat puternic mingea. Era fundașul dreapta, Mwepu Ilunga, jucător în țara lui, la Mazembe. Spectatorii au rămas șocați că un jucător prezent la Cupa Mondială nu e doar atât de indisciplinat, dar nici măcar nu cunoaște regulile de bază ale fotbalului.