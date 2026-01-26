Fotbalistul de Mondial care nu știa regulile jocului! Cel mai bizar moment din istoria turneelor finale, sub ochii unui român  - Antena Sport

Unul dintre cele mai bizare momente din istoria Cupei Mondiale s-a petrecut la ediția din 1974, în Germania, chiar sub ochii unui român. Calificată în premieră la un turneu final, Zair (actuala RD Congo) nu a lăsat deloc o impresie deosebită.
Era și greu s-o facă. Repartizată în grupa 2, Zair a pierdut la debut cu Scoția, 0-2, dar apoi a fost demolată de Yugoslavia. A fost un 0-9 istoric, așa că africanii au venit la ultimul meci, cel cu Brazilia, de la Gelsenkirchen, doar cu scopul de a nu se face de râs.
O degajare pentru istorie
Într-un meci arbitrat de Nicolae Rainea, jucătorii din Zair au rezistat decent pe teren. Au pierdut doar cu 0-3, dar au oferit întregii lumi o secvență de neuitat. În minutul 80 al meciului, Rainea a dictat o lovitură liberă pentru Brazilia, undeva la 25 de metri de poarta Zairului.
Rivelino se pregătea să execute, iar când Rainea a fluierat, un jucător african a ieșit brusc din zid și a degajat puternic mingea. Era fundașul dreapta, Mwepu Ilunga, jucător în țara lui, la Mazembe. Spectatorii au rămas șocați că un jucător prezent la Cupa Mondială nu e doar atât de indisciplinat, dar nici măcar nu cunoaște regulile de bază ale fotbalului.
Mwepu Ilunga: „Am degajat mingea dinadins!”
Ani mulți mai târziu, Ilunga a vorbit despre gestul care l-a făcut faimos. Aparent, cunoștea regulile, dar a vrut neapărat să fie eliminat. „Am degajat mingea dinadins. Nu voiam să rămân pe teren și să mă accidentez, în timp ce oamenii care câștigau bani de pe urma noastră vedeau meciul de la terase”, a declarat jucătorul din Zair, citat de BBC. Culmea, Mwepu Ilunga a rămas pe teren, pentru că Nicolae Rainea i-a acordat doar cartonaș galben.
În spatele protestului spontan al lui Ilunga se ascundea situația complicată din țară. Pe atunci, Zair era condusă de dictatorul Mobutu Sese Seko, care îi amenințase pe jucători că dacă nu se vor întoarce acasă și vor încerca să rămână în Europa, le va ucide familiile. Deși calificați la Mondial, jucătorii nu primiseră niciun ban pentru performanța lor.
Destinul trist al jucătorilor din Zair
Mwepu Ilunga, la fel precum colegii săi, s-au întors terorizați în Zair, după ce au încheiat Mondialul german cu niciun punct, niciun gol și un golaveraj de 0-14. În loc de onoruri și de recunoaștere, pentru că totuși au dus Zairul la Campionatul Mondial, au fost uitați.
Ilunga a murit în 2015, la Kinshasa, la vârsta de 65 de ani, după o boală lungă la ficat. Dar cumva, dintr-un motiv complet neașteptat, va rămâne mereu în istoria Cupei Mondiale.
