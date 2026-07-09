FRF, mesaj de condoleanţe la moartea lui Gabi Mureşan. Fostul campion al României cu CFR Cluj avea 9 selecţii la naţională

Federaţia Română de Fotbal a a transmis un mesaj de condoleanţe după trecerea în nefiinţă a lui Gabriel Mureşan, la vârsta de 44 de ani, fost internaţional român şi dublu campion naţional cu CFR Cluj.
Născut pe 13 februarie 1982 la Sighişoara, Mureşan a evoluat în 9 meciuri pentru echipa naţională. La CFR Cluj, el a jucat timp de 6 sezoane, în perioada 2007-2013, timp în care a adunat 135 de meciuri, câştigând de trei ori Cupa României (2008, 2009 şi 2010) şi de două ori campionatul (2008 şi 2010). De asemenea, a mai evoluat la Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa, Tom Tomsk şi ASA Târgu Mureş.
”Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Gabriel Mureşan. Dumnezeu să-l odihnească!”, notează frf.ro.
Potrivit informaţiilor transmise de autorităţi şi preluate de digisport.ro, pompierii militari ai Detaşamentului Sighişoara au intervenit miercuri seară, 8 iulie, după ce au primit un apel cu privire la o persoană posibil înecată într-un lac aflat la ieşirea din localitatea Şaeş spre Apold.
La faţa locului au ajuns o autospecială de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă pneumatică şi un echipaj SMURD.
Ulterior, misiunii i s-a alăturat şi un echipaj Salvamont Mureş.
Salvatorii au reuşit să îl scoată din apă pe Gabi Mureşan şi au început imediat manevrele de resuscitare.
După intervenţia de la faţa locului, fostul fotbalist a fost transportat de urgenţă la Unitatea de Primiri Urgenţe din Târgu Mureş.
În ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa, iar Gabi Mureşan a fost declarat decedat.
Gabi Mureşan era primar din partea PNL al comunei Apold din judeţul Mureş, unde se afla la al doilea mandat.
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