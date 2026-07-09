FRF, mesaj de condoleanţe la moartea lui Gabi Mureşan. Fostul campion al României cu CFR Cluj avea 9 selecţii la naţională

Federaţia Română de Fotbal a a transmis un mesaj de condoleanţe după trecerea în nefiinţă a lui Gabriel Mureşan, la vârsta de 44 de ani, fost internaţional român şi dublu campion naţional cu CFR Cluj.

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Născut pe 13 februarie 1982 la Sighişoara, Mureşan a evoluat în 9 meciuri pentru echipa naţională. La CFR Cluj, el a jucat timp de 6 sezoane, în perioada 2007-2013, timp în care a adunat 135 de meciuri, câştigând de trei ori Cupa României (2008, 2009 şi 2010) şi de două ori campionatul (2008 şi 2010). De asemenea, a mai evoluat la Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa, Tom Tomsk şi ASA Târgu Mureş.

”Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Gabriel Mureşan. Dumnezeu să-l odihnească!”, notează frf.ro.

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţi şi preluate de digisport.ro, pompierii militari ai Detaşamentului Sighişoara au intervenit miercuri seară, 8 iulie, după ce au primit un apel cu privire la o persoană posibil înecată într-un lac aflat la ieşirea din localitatea Şaeş spre Apold.

La faţa locului au ajuns o autospecială de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă pneumatică şi un echipaj SMURD.

Ulterior, misiunii i s-a alăturat şi un echipaj Salvamont Mureş.