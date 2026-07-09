OFICIAL | Fostul jucător de la Barcelona, noul selecţioner al naţionalei recent eliminată de la Cupa Mondială

Cupa Mondială a produs victime printre antrenori, iar acum una dintre formaţiile care a părăsit deja competiţia şi-a numit un nou selecţioner.
Rafael Marquez, fostul fundaş al echipei FC Barcelona, a fost numit în postul de selecţioner al Mexicului, a anunţat miercuri Federaţia mexicană de fotbal (FMF), la două zile după eliminarea “aztecilor” de la Cupa Mondială 2026, pe care această ţară o organizează împreună cu Statele Unite şi Canada. informează AFP.
Mexic a numit un nou selecţioner în locul lui Javier Aguirre
Marquez, în vârstă de 47 de ani, fost internaţional mexican (147 de selecţii), îl înlocuieşte la conducerea tehnică a naţionalei Mexicului pe compatriotul său Javier Aguirre, căruia i-a fost secund.
FMF a explicat, într-un comunicat, că Rafael Marquez va asigura “continuitatea proiectului” demarat de predecesorul său în 2024 şi care s-a încheiat cu înfrângerea suferită în faţa Angliei (scor 2-3), la Ciudad de Mexico, în optimile de finală ale CM 2026.
Marquez, carieră impresionantă ca jucător. A evoluat mulţi ani pentru Barcelona şi a fost om de bază la trupa catalanilor
Numirea sa vizează, de asemenea, consolidarea dezvoltării sportive a echipei naţionale a Mexicului şi pregătirea acesteia pentru viitoarele competiţii internaţionale, începând cu Liga Naţiunilor CONCACAF, de la sfârşitul acestui an, notează cei de la Agerpres.
Rafael Marquez a evoluat ca jucător la FC Barcelona între 2003 şi 2010, cucerind patru titluri în La Liga şi două Ligi ale Campionilor, între alte trofee. El a activat ca antrenor la echipa de rezerve a clubului catalan, înainte de a se alătura staff-ului tehnic al “El Tri” în 2024.
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