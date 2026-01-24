Gestul făcut de Universitatea Craiova pentru indianul care a salvat o fetiţă de la înec - Antena Sport

Indianul Vipan Kumar, 47 de ani, care a salvat fetița de 5 ani căzută în lacul Parcului „Romanescu”, este prezent la meciul Universitatea Craiova – FC Botoșani. El și prietenii lui au rezervată o lojă la stadion. Bărbatul a primit din partea clubului Universitatea Craivoa și bilete de avion pentru a-și vizita familia în India.
Indianul a fost făcut şi cetăţean de onoare de Olguţa Vasilescu
Imaginile cu indianul care a sărit în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu pentru a salva o fetiţă de 5 ani căzută în apă au emoţionat România. Gestul său a declanşat o intervenţie dramatică, la care au participat şi tatăl copilului, alţi patru bărbaţi şi echipele de salvare. Cetățeanul străin a fost singurul care a reușit să ajungă la fetiță și să o țină la suprafață până când au ajuns pompierii. Bărbatul care a salvat fetiță de la înec a fost făcut cetățean de onoare al Craiovei.
Cine este Vipan Kumar, indianul erou
Indianul care a salvat fetiţa de la înec se numește Vipan Kumar, are 47 de ani și se află în România din 2024. El este angajat al unei firme de construcții din Dolj. Indianul este şi el părintele unei fetiţe. „Sunt bine, sunt bucuros. Am un copil, o fetiță, îmi e dor de ea”, a declarat Vipan Kumar, într-un interviu pentru televiziunea publică.
- S-au încins spiritele în Universitatea Craiova – FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan
- Arouca – Sporting 0-1. Campioana en-titre deschide scorul pe final de primă repriză
- Universitatea Craiova – FC Botoșani 0-0. Mailat, ratare fabuloasă!
- Prima reacție a lui Andrei Coubiș după ce a debutat în Liga 1: “Nu urmărisem deloc fotbalul din România”
- Andrei Gheorghiţă, primul gol după aproape un an! Mesaj clar despre meciul cu FCSB: “Cine ştie?”