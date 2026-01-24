Universitatea Craiova - FC Botoșani LIVE TEXT (20:00). Oltenii pot reveni pe prima poziție. Echipele probabile - Antena Sport

Universitatea Craiova și FC Botoșani se întâlnesc pe ”Ion Oblemenco” într-unul din cele mai tari dueluri ale rundei cu numărul 23 din Liga 1. Partida dintre cele două formații este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Oltenii au nevoie de victorie în fața propriilor suporteri pentru a reveni pe primul loc în clasamentul Ligii 1, în timp ce moldovenii lui Leo Grozavu sunt fără succes în ultimele patru runde.

Universitatea Craiova – FC Botoșani LIVE TEXT (20:00)

Universitatea Craiova și FC Botoșani închid ziua de sâmbătă în Liga 1, disputa fiind una importantă pentru ambele formații. Echipa antrenată de Filipe Coelho își dorește să revină pe prima poziție în clasament, după ce Dinamo a câștigat vineri seară la Hermannstadt.

De partea cealaltă, presiunea pe umerii lui Leo Grozavu este din ce în ce mai mari, moldovenii fiind fără victorie din 30 noiembrie 2025, de la acel 1-0 în deplasare cu Unirea Slobozia.

În partida tur, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 1-1. Atunci, Alexandru Cicâldău a deschis scorul (min. 62), dar gazdele au restabilit echilibrul pe tabelă prin Ongenda (min. 72).