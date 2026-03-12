Răzvan Marin, în formă maximă înainte de Turcia – România! 2 pase de gol în Conference League

Răzvan Marin continuă forma foarte bună înainte de meciul Turcia – România, din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Internaţionalul român a fost integralist în vicotria obţinută cu 4-0 de AEK Atena pe terenul lui Celje, în manşa tur a optimilor de finală Conference League.

Grecii s-au impus fără probleme în Slovenia, într-un meci în care au marcat de patru ori, rezolvând calificarea încă din manşa tur.

Răzvan Marin, în formă maximă înainte de Turcia – România

Răzvan Marin a avut un meci foarte bun în Slovenia, reuşind să ofere două assisturi. Primul a venit în debutul partidei, după doar 3 minute de joc, atunci când Varga a deschis scorul.

Au urmat apoi golurile marcate de Koita şi Gacinovic, iar grecii au intrat la cabine cu 3-0. Repriza a doua a început la fel de bine pentru AEK Atena, când Moukoudi a marcat în minutul 49. Jucătorul camerunez a înscris din pasa lui Răzvan Marin.

Răzvan Marin a încheiat meciul cu nota 7.2, potrivit flashscore.com, iar AEK se întoarce la Atena cu un pas deja în sferturile de finală Conference League. În ultimele şapte meciuri pe care le-a disputat în tricoul celor de la AEK Atena, Răzvan Marin a înscris de două ori şi a oferit şapte pase decisive.