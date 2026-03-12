Răzvan Marin, în formă maximă înainte de Turcia – România! 2 pase de gol în Conference League

Răzvan Marin continuă forma foarte bună înainte de meciul Turcia – România, din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Internaţionalul român a fost integralist în vicotria obţinută cu 4-0 de AEK Atena pe terenul lui Celje, în manşa tur a optimilor de finală Conference League.
Grecii s-au impus fără probleme în Slovenia, într-un meci în care au marcat de patru ori, rezolvând calificarea încă din manşa tur.
Răzvan Marin, în formă maximă înainte de Turcia – România
Răzvan Marin a avut un meci foarte bun în Slovenia, reuşind să ofere două assisturi. Primul a venit în debutul partidei, după doar 3 minute de joc, atunci când Varga a deschis scorul.
Au urmat apoi golurile marcate de Koita şi Gacinovic, iar grecii au intrat la cabine cu 3-0. Repriza a doua a început la fel de bine pentru AEK Atena, când Moukoudi a marcat în minutul 49. Jucătorul camerunez a înscris din pasa lui Răzvan Marin.
Răzvan Marin a încheiat meciul cu nota 7.2, potrivit flashscore.com, iar AEK se întoarce la Atena cu un pas deja în sferturile de finală Conference League. În ultimele şapte meciuri pe care le-a disputat în tricoul celor de la AEK Atena, Răzvan Marin a înscris de două ori şi a oferit şapte pase decisive.
Dacă va trece de Turcia, România va juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, în deplasare, pe 31 martie. Cu două victorii, tricolorii au şansa de a ajunge la Cupa Mondială pentru prima oară după 28 de ani. În cazul în care ne vom califica la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic, România va face parte din Grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.
