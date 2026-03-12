Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia

Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia

Andrei Nicolae Publicat: 12 martie 2026, 16:48

Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia

Mircea Lucescu la un antrenament / SPORT PICTURES

România este la două săptămâni distanță de semifinala barajului de Mondial cu Turcia, iar o dilemă pe care o avea Mircea Lucescu înainte de meciul de la Istanbul era cea legată de fundașul stânga. Cu Nicușor Bancu titular mai mult ca sigur și Alexandru Chipciu accidentat, selecționerul s-a văzut nevoit să aleagă cine va fi al doilea jucător de bandă care va fi convocat: Raul Opruț sau Andrei Borza.

Mircea Lucescu a anunțat recent lista preliminară a stranierilor care pot face parte din echipa “tricolorilor” la barajul pentru Cupa Mondială, iar curând urmează ca lotul să fie definitivat cu tot cu fotbaliștii din campionat. Înainte de meciul de pe 26 martie, o problemă a selecționerului era legată de postul de fundaș stânga, unde avea o singură certitudine: Nicușor Bancu.

Mircea Lucescu îl va convoca pe Andrei Borza la barajul de Mondial

Odată cu accidentarea rezervei jucătorului Craiovei, Alexandru Chipciu, Lucescu a fost pus în fața unei alegeri dificile: Cine va fi fundașul stânga de pe banca echipei la partida cu naționala lui Montella, Borza sau Opruț?

Potrivit golazo.ro, jucătorul Rapidului va fi cel convocat de “Il Luce”, prin prisma evoluțiilor sale bune din ultima perioadă, dar și a concluziilor pe care antrenorul de 80 de ani le-a tras cu privire la fotbalistul lui Dinamo. Conform sursei citate anterior, Opruț nu l-a impresionat pe Lucescu la ultima sa convocare, atunci când a jucat o repriză în amicalul României contra Republicii Moldova.

O analiză detaliată arată însă că fundașul stânga al lui Dinamo stă mai bine decât Borza la majoritatea capitolelor, precum dueluri ofensive, defensive sau aeriene câștigate, în timp ce giuleșteanul compensează la recuperări în jumătatea adversă pe meci.

Există posibilitatea și ca Lucescu să nu aleagă niciunul dintre jucătorii menționați anterior, iar rezerva lui Bancu să fie Deian Sorescu, cel care are o experiență de națională mai mare decât Opruț și Borza. Totuși, fotbalistul de 28 de ani nu a mai jucat atât de mult la Gaziantep și în plus, el evoluează în banda dreaptă într-un sistem 3-5-2.

Duelul dintre România și Turcia de pe Beșiktaș Park va avea loc pe 26 martie, de la ora 19:00. În caz de victorie, “tricolorii” vor juca finala barajului pentru Cupa Mondială în deplasare contra Slovaciei sau celor din Kosovo.

