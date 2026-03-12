Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Vestea excelentă primită de Mircea Lucescu din Belgia. Verdictul dat de fapt de medici
Vestea excelentă primită de Mircea Lucescu din Belgia. Verdictul dat de fapt de medici

12 martie 2026

Spre finalul lunii februarie, Mircea Lucescu a ajuns în Belgia pentru a face noi investigaţii legate de starea sa de sănătate, care nu fusese deloc bună în ultima perioadă.

Medicii din România i-ar fi transmis să renunţe la echipa naţională a României înainte de barajul cu Turcia, de la Istanbul. Dar Il Luce, ajuns la 80 de ani, a vrut să aibă şi o a doua opinie, din străinătate.

Mircea Lucescu a primit veşti bune de la medici

Astfel că s-a dus la Bruxelles, de unde s-a întors cu veşti excelente: specialiştii l-ar fi înştiinţat că starea sa de sănătate e bună şi că poate liniştit să îşi continue mandatul, situaţia sa fiind una normală ţinând cont că a ajuns la 80 de ani. Aceste cuvinte i-au adus şi o stare mentală mai bună selecţionerului.

Lucescu a uitat de lucrurile rele care i s-au transmis iniţial şi acum se poate concentra pe marea sa pasiune, fotbalul. Mai ales că în faţă, la doar două săptămâni distanţă, se află partida crucială cu Turcia, care ne poate duce la un singur pas de World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Unul dintre oamenii care au stat de vorbă cu Mircea Lucescu în ultima perioadă a fost Ioan Andone, unul dintre “copiii de suflet” ai marelui antrenor român. Ando susţine şi el că a primit semnale bune dinspre “nea Mircea”.

“Am vorbit când a venit din Belgia. Da, situaţia e mai bună, mi-a spus la telefon că totul e în regulă”, a spus Ioan Andone, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Mircea Lucescu, prezent la Rapid – Universitatea Craiova

Mircea Lucescu și-a făcut prima apariție publică după problemele de sănătate care au pus sub semnul întrebării mult timp prezența sa pe banca naționalei României la barajul cu Turcia, la Rapid – Universitatea Craiova 1-1.

Chiar înainte de startul partidei din Giulești, pe transmisie au apărut imagini cu Lucescu, lângă care se aflau Mihai Stoichiță și “Jerry Gane”, directorul tehnic FRF și secundul naționalei. Lângă “Il Luce” a fost surprins și Anghel Iordănescu, cel care a fost pe banca României în trei mandate diferite.

Il Luce a apărut cu zâmbetul pe buze, semnele fiind din nou bune. Din păcate pentru el, a fost nevoit să părăsească arena din Giuleşti cu mult înainte de final, după ce un jandarm a dat din greşeală cu gaze lacrimogene la Tribuna 2.

Duelul din semifinalele play-off-ului va avea loc pe 26 martie de la ora 19:00, pe Beșiktaș Park. Dacă trecem de turci, ne vom duela pe 31 martie, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, în deplasare.

