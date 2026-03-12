Vestea excelentă primită de Mircea Lucescu din Belgia. Verdictul dat de fapt de medici

Spre finalul lunii februarie, Mircea Lucescu a ajuns în Belgia pentru a face noi investigaţii legate de starea sa de sănătate, care nu fusese deloc bună în ultima perioadă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Medicii din România i-ar fi transmis să renunţe la echipa naţională a României înainte de barajul cu Turcia, de la Istanbul. Dar Il Luce, ajuns la 80 de ani, a vrut să aibă şi o a doua opinie, din străinătate.

Mircea Lucescu a primit veşti bune de la medici

Astfel că s-a dus la Bruxelles, de unde s-a întors cu veşti excelente: specialiştii l-ar fi înştiinţat că starea sa de sănătate e bună şi că poate liniştit să îşi continue mandatul, situaţia sa fiind una normală ţinând cont că a ajuns la 80 de ani. Aceste cuvinte i-au adus şi o stare mentală mai bună selecţionerului.

Lucescu a uitat de lucrurile rele care i s-au transmis iniţial şi acum se poate concentra pe marea sa pasiune, fotbalul. Mai ales că în faţă, la doar două săptămâni distanţă, se află partida crucială cu Turcia, care ne poate duce la un singur pas de World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Unul dintre oamenii care au stat de vorbă cu Mircea Lucescu în ultima perioadă a fost Ioan Andone, unul dintre “copiii de suflet” ai marelui antrenor român. Ando susţine şi el că a primit semnale bune dinspre “nea Mircea”.