Donald Trump, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026: “Nu cred că este potrivit”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că echipa naţională masculină de fotbal a Iranului este binevenită să participe la Cupa Mondială din 2026, dar a adăugat că nu consideră că prezenţa acesteia este potrivită “pentru propria lor viaţă şi siguranţă”, informează Reuters.
“Echipa naţională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că este potrivit ca ei să fie acolo, pentru propria lor viaţă şi siguranţă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.
Donald Trump, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026
Ministrul iranian al sportului a declarat miercuri că Iranul nu poate participa la Cupa Mondială după ce SUA au lansat atacuri aeriene alături de Israel împotriva Teheranului.
Cupa Mondială, cu 48 de echipe, va avea loc în SUA, Canada şi Mexic în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Iranul urma să joace meciuri la Los Angeles şi Seattle, făcând parte din Grupa G, alături de Egipt, Belgia şi Noua Zeelandă.
O retragere oficială a Iranului din această competiţie emblematică, care nu a avut loc încă, ar fi o premieră în era modernă şi ar lăsa FIFA, forul fotbalistic mondial, cu sarcina urgentă de a găsi o echipă înlocuitoare.
Iranul a fost singura naţiune care a lipsit de la summitul FIFA de planificare pentru participanţii la Cupa Mondială, care a avut loc săptămâna trecută la Atlanta.
FIFA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. La sfârşitul anului trecut, ea i-a acordat lui Trump – care a militat agresiv pentru Premiul Nobel pentru Pace – propriul său premiu inaugural pentru pace.
La începutul acestei săptămâni, Australia a acordat vize umanitare la cinci jucătoare de fotbal iraniene după ce acestea au solicitat azil, temându-se de persecuţii la întoarcerea acasă pentru refuzul lor de a cânta imnul naţional la un meci din Cupa Asiei.
Trump l-a îndemnat pe prim-ministrul australian Anthony Albanese să acorde azil membrelor echipei feminine iraniene, spunând că Statele Unite o vor face dacă Australia nu o face.
