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Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și Denis Drăguș! Apariție fabuloasă la evenimentul din familia Hagi

Viviana Moraru Publicat: 7 iunie 2026, 19:57

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Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și Denis Drăguș! Apariție fabuloasă la evenimentul din familia Hagi
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Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și cu Denis Drăguș, la o zi după meciul câștigat de România cu Țara Galilor, scor 2-1. Ambii „tricolori” au evoluat în duelul amical disputat în Ghencea, „Mbappe” reușind să marcheze un gol pentru naționala lui Gică Hagi.

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La o zi după meci, „tricolorii” au mers la un eveniment organizat în familia Hagi, anume tăierea moțului fiului lui Ianis și al Elenei, Giorgios.

Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și Denis Drăguș

Florinel Coman și Denis Drăguș nu au putut lipsi de la marele eveniment. Nici Gigi Becali nu a spus „pas”, ținând cont că este Gică Hagi este nașul său de cununie.

Florinel Coman a postat imaginile cu el, Denis Drăguș și Gigi Becali. Cel mai probabil, cei trei s-au fotografiat împreună la inițiativa unuia dintre jucători.

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman
Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman/ Instagram

La Gică vin, mai ales că mă gândeam. Socrul şi soacra lui Ianis în 1992 erau logodiţi. Nu ne cunoşteam atunci, dar ne-am întâlnit la un Revelion. După ani de zile, anul trecut mi-a trimis el înregistrarea de la Revelionul din 1992. Am rămas uimit, iar ei erau logodiţi atunci. Acum au ajuns să facă moţul nepotului lor, îţi dai seama ce frumos?

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Mai ales că aici… Athénée e al doilea, Continentalul era cel care îmi plăcea şi de care îmi aduc aminte. E nostalgia tinereţii. Mi-a zis el atunci (n.r. – socrul lui Ianis Hagi): ‘Ştii de ce te-am ţinut minte? În 1992, cine să aibă un smoking atât de frumos?’. După smoking m-a ţinut minte socrul lui Ianis. Bunicul miresei era cel mai bogat, era mai bogat decât mine pe vremea aia”, a declarat Gigi Becali, la petrecerea de tăiere a moțului nepotului lui Gică Hagi, conform fanatik.ro.

Gigi Becali pregătește o campanie spectaculoasă de transferuri la FCSB, în această vară, după ratarea play-off-ului în sezonul recent încheiat. Patronul roș-albaștrilor a transmis că vrea să aducă șase noi jucători în lotul condus de Marius Baciu.

Pe lista lui Gigi Becali se regăsesc și Denis Drăguș și Florinel Coman. Dacă primul pare mai dificil de transferat, „Mbappe” are șanse să revină la formația roș-albastră. Coman vrea să plece de la Al-Gharafa, echipă cu care mai are un an de contract, FCSB fiind cu ochii pe situația lui.

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