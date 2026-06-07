Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și Denis Drăguș! Apariție fabuloasă la evenimentul din familia Hagi

Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și cu Denis Drăguș, la o zi după meciul câștigat de România cu Țara Galilor, scor 2-1. Ambii „tricolori” au evoluat în duelul amical disputat în Ghencea, „Mbappe” reușind să marcheze un gol pentru naționala lui Gică Hagi.

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La o zi după meci, „tricolorii” au mers la un eveniment organizat în familia Hagi, anume tăierea moțului fiului lui Ianis și al Elenei, Giorgios.

Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și Denis Drăguș

Florinel Coman și Denis Drăguș nu au putut lipsi de la marele eveniment. Nici Gigi Becali nu a spus „pas”, ținând cont că este Gică Hagi este nașul său de cununie.

Florinel Coman a postat imaginile cu el, Denis Drăguș și Gigi Becali. Cel mai probabil, cei trei s-au fotografiat împreună la inițiativa unuia dintre jucători.

„La Gică vin, mai ales că mă gândeam. Socrul şi soacra lui Ianis în 1992 erau logodiţi. Nu ne cunoşteam atunci, dar ne-am întâlnit la un Revelion. După ani de zile, anul trecut mi-a trimis el înregistrarea de la Revelionul din 1992. Am rămas uimit, iar ei erau logodiţi atunci. Acum au ajuns să facă moţul nepotului lor, îţi dai seama ce frumos?