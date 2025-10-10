"Ianis Hagi poate să îi urmeze lui Gică?" Răspunsul Nadiei Comăneci! Şi-a amintit de Dylan şi a început să râdă - Antena Sport

Nadia Comăneci a fost întrebată de Ianis Hagi, după ce a venit în ţară pentru anumite proiecte pe care le are şi după ce a mers să o susţină şi pe Sabrina Voinea care se pregăteşte de Campionatele Mondiale.

Întrebată dacă merge la meciul crucial România – Austria, care e în direct duminică, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, Nadia a transmis că nu va merge, glumind: “Nu mă lasă mama”.

Nadia Comăneci, despre Ianis Hagi: “A învăţat foarte mult de la tatăl lui”

Vorbind despre fiul lui Gică Hagi, Ianis, care tocmai a purtat banderola în meciul România – Moldova 2-1, partidă în care a înscris şi a mai avut o bară, Nadia Comăneci şi-a amintit de băiatul ei, Dylan. “Zeiţa de la Montreal” a început imediat să râdă atunci când şi-a amintit ce îi spunea Dylan.

“(n.r: Ianis Hagi poate să îi urmeze lui Gică?) Ianis Hagi e Ianis Hagi. A învăţat foarte mult de la tatăl lui. Mă bucur că a avut această pasiune. Eu ştiu cât este de greu să fii urmaşul cuiva care a făcut ceva enorm, pentru că am şi eu un copil, care îmi spunea «Tu ai făcut istorie la 14 ani, eu ce vrei să fac» (n.r. râde).

Eu sper să se califice (n.r: la World Cup 2026). Succes!”, a spus Nadia Comăneci.