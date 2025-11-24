Clubul uriaş care e pe urmele lui Louis Munteanu. CFR Cluj poate da lovitura - Antena Sport

Louis Munteanu poate prinde transferul carierei. Atacantul celor de la CFR Cluj este monitorizat de Olympique Lyon, câştigătoare a 7 titluri în Franţa, potrivit surselor Antena Sport. Chiar dacă nu are un sezon strălucit, atacantul de 23 de ani prezintă în continuare interes pentru echipele importante din vestul Europei.
Interesul celor de la Olympique Lyon pentru Louis Munteanu nu este nou, el fiind urmărit de către francezi încă din vară. Dorit în Ligue 1, atacantul formaţiei din Gruia a avut şi probleme cu accidentările vara aceasta.
Olympique Lyon este pe urmele lui Louis Munteanu
Louis Munteanu a fost în centrul atenţie vara aceasta, după ce mai multe echipe l-au urmărit. Patronul Neluţu Varga a stat tare pe poziţii şi a anunţat că nu îl va lăsa pe atacantul său să plece dacă nu va primi o sumă importantă de bani.
Acum, Olympique Lyon îl monitorizează atent pe atacantul de 23 de ani, iar la meciul de duminică seară, cu Rapid, francezii au avut ce să vadă. Munteanu a oferit două pase de gol în partida câştigată cu 3-0 de echipa lui Daniel Pancu.
Ţinând cont că Rennes, un alt club din Ligue 1, a fost interesat de serviciile lui Louis Munteanu, iar presa din Franţa scria că ar oferi 12 milioane de euro, CFR Cluj poate încasa o sumă mare de bani pe un eventual transfer al lui Louis Munteanu la Olympique Lyon.
În acest sezon, Louis Munteanu a marcat doar 2 goluri şi a oferit 5 pase decisive în meciurile celor de la CFR Cluj. De asemenea, el a reuşit să înscrie un gol şi în meciul amical câştigat de România în faţa Moldovei, scor 2-1.
- 5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Louis Munteanu în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- Viitorul, Fiorentina, Farul şi CFR Cluj sunt echipele la care a evoluat Louis Munteanu până acum
