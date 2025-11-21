Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc - Antena Sport

Închide meniul
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 10:57

Adrian Mutu sărbătoreşte marcarea unui gol - Sport Pictures

Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai importanţi fotbalişti pe care naţionala României i-a avut din toate timpurile. Cu o carieră impresionantă, “Briliantul” a reuşit să reprezinte ţara noastră la cel mai mare nivel în fotbalul internaţional. Parcursul lui în Europa s-a bucurat şi de contracte substanţiale, iar mulţi români se întreabă ce a făcut Mutu cu banii. Dacă s-a priceput bine să-i risipească atunci când era tânăr, Adi Mutu caută acum la maturitate să se implice în lumea afacerilor.
De curând, Adrian Mutu a investit alături de afaceristul Paul Nicolau – cunoscut pentru publicul larg drept “Pescobar” – într-o şcoală de fotbal.

“Briliantul” și partenerul său au investit 1.500.000 de euro numai în noul teren, acolo unde se ţin antrenamentele. Şedinţele de pregătire se desfășoară în Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei și momentan se fac înscrieri pentru copiii născuți în 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020.

Ideea deschiderii academiei i-a aparținut lui “Pescobar”, acesta fiind pasionat de fotbal. Inițial, el se gândea să investească la un club profesionist, dar a ales această variantă, mai ales că a reușit să se asocieze cu Mutu.

Ce avere are Pescobar

Paul Nicolau, cunoscut sub numele de “Pescobar”, a încheiat anul 2024 cu rezultate financiare impresionante: între 25 și 30 de milioane de euro. Acestea sunt cumulate din mai multe afaceri, rețeaua sa cuprinzând 12 restaurante, atât pe plan național, cât și internațional. Paul Nicolau și-a început cariera în domeniul ospitalității cu un mic restaurant de fructe de mare în București. A reușit să transforme pasiunea sa pentru gastronomie într-o afacere de succes, extinzându-se rapid la nivel național și internațional. Pseudonimul „Pescobar” a fost inspirat de notorietatea sa în mediul online și de nișa sa de afaceri, fructele de mare. Numele este o aluzie amuzantă la faimosul lord al drogurilor Pablo Escobar, dar cu o conotație pozitivă, legată de “regele peștilor” în lumea gastronomiei.

