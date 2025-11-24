11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea - Antena Sport

Închide meniul
Antena
11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 19:40

Comentarii
Louis Munteanu, bucurie după golul marcat în România - Moldova 2-1/ Profimedia

Louis Munteanu poate prinde transferul carierei. Atacantul celor de la CFR Cluj este monitorizat de Olympique Lyon, câştigătoare a 7 titluri în Franţa! A anunţat în exclusivitate As.ro. Chiar dacă nu are un sezon strălucit, atacantul de 23 de ani prezintă în continuare interes pentru echipele importante din vestul Europei. Interesul celor de la Olympique Lyon pentru Louis Munteanu nu este nou, el fiind urmărit de către francezi încă din vară. Dorit în Ligue 1, atacantul formaţiei din Gruia a avut şi probleme cu accidentările vara aceasta.

“La începutul lunii septembrie, eu am fost la Lyon și am discutat cu cei de acolo pentru transfer. Fiind timpul foarte scurt, mutarea nu s-a mai făcut, dar a rămas că discutăm din nou în iarnă. Asta s-a întâmplat pentru că Lyon și-a vândut atacantul chiar pe finalul perioadei de mercato.

Cert este că Lyon se află în căutarea unui atacant acum. Mutarea trebuia să se facă din vară. Louis Munteanu a fost urmărit în tot acest timp de ei. Nu am spus nimic de Lyon până acum, l-am anunțat doar pe patronul echipei, pentru că au apărut multe informații în ultimele luni și am vrut ca fotbalistul să rămână concentrat.

Este vorba despre 11 milioane de euro, plus procente. Eu lucrez cu CFR în momentul de față, nu sunt impresarul fotbalistului, dar am ținut legătura cu Ioan Varga. Am anunțat conducerea clubului că Lyon îl vrea pe Louis Munteanu”, a spus Liubliana Nedelcu, pentru digisport.ro.

