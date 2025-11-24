Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 - Antena Sport

Închide meniul
Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11

Home | Fotbal | Liga 1 | Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11

Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 19:05

Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11

Veste bună pentru Ngezana, dar în acelaşi timp cade prost pentru FCSB. Ngezana a fost inclus în lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție programată în Maroc, în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie.

Dacă rămâne pe lista finală de selecționerul Hugo Broos, Siyabonga Ngezana nu va evolua în derby-ul cu Rapid (21 decembrie, ora 20:00). Totodată, Ngezana ar putea rata și meciul cu FC Argeș.

Până în momentul de față, Siyabonga Ngezana a adunat 10 meciuri la naționala Africii de Sud.

Criticat în România, Ngezana a comis-o cu Basel

Siyabonga Ngezana a comis o gafă uriașă în meciul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Fundașul sud-african a comis henț în careu la doar șase minute după ce Ștefan Târnovanu a fost eliminat.

1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 5 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 6 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint”
