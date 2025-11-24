Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 - Antena Sport

Veste bună pentru Ngezana, dar în acelaşi timp cade prost pentru FCSB. Ngezana a fost inclus în lotul preliminar al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție programată în Maroc, în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie.

Dacă rămâne pe lista finală de selecționerul Hugo Broos, Siyabonga Ngezana nu va evolua în derby-ul cu Rapid (21 decembrie, ora 20:00). Totodată, Ngezana ar putea rata și meciul cu FC Argeș.

Până în momentul de față, Siyabonga Ngezana a adunat 10 meciuri la naționala Africii de Sud.

Criticat în România, Ngezana a comis-o cu Basel

Siyabonga Ngezana a comis o gafă uriașă în meciul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Fundașul sud-african a comis henț în careu la doar șase minute după ce Ștefan Târnovanu a fost eliminat.