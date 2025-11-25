Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova - FSV Mainz, din Conference League - Antena Sport

Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova – FSV Mainz, care va avea loc, joi, în grupa principală din Conference League.

Dario Bel va fi ajutat de Goran Pataki şi Ivan Janić, în timp ce rezervă va fi Patrik Kolarić.

În Camera VAR se vor afla Fran Jović şi Ivan Vučković.

Meciul de joi se dispută la Craiova, de la ora 19.45.