Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a "rupt norii" în Spania: "E pur și simplu o nebunie!" - Antena Sport

Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, până în 2030, și pare să-și recupereze forma din sezonul trecut. În a 13-a rundă din La Liga, Rayo a remizat, scor 0-0, în deplasarea de la Oviedo, iar românul a impresionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit celor de la Mundo Deportivo, Andrei Rațiu a fost cel mai bun jucător al lui Rayo în meciul de pe arena Carlos Tartiere. Cifrele apărătorului lateral vorbesc de la sine. Rațiu a câștigat opt dintre cele nouă dueluri în care a fost implicat, a reușit cinci recuperări și patru driblinguri, din cinci încercări.

“Șacalul” Rațiu: “E pur și simplu o nebunie!”

Iar laudele pentru jucătorul român nu se opresc aici. Jurnalistul spaniol Jonay Amaro, impresionat de forța ofensivă a lui Rațiu, i-a găsit și o nouă poreclă: “Șacalul”.

“Rațiu a făcut un meci mare, imediat după anunțul prelungirii contractului. Pentru mine, el a fost cel mai bun jucător al lui Rayo. A fost un șacal și datele arată asta”, a scris jurnalistul, pe contul său de X.

“Evoluția lui Rațiu merită analizată. Nu știu care îi este limita, dar ascensiunea sa ca fotbalist, cu mingea la picior, felul în care pătrunde prin zonele centrale ale terenului, deși e fundaș dreapta, e pur și simplu o nebunie. E mai degrabă un atacant deghizat”, a adăugat Jonay Amaro.