Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a "rupt norii" în Spania: "E pur și simplu o nebunie!" - Antena Sport

Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a "rupt norii" în Spania: "E pur și simplu o nebunie!"

Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a "rupt norii" în Spania: "E pur și simplu o nebunie!"

Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!”

Ionuţ Axinescu Publicat: 24 noiembrie 2025, 14:16

Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a rupt norii în Spania: E pur și simplu o nebunie!

Andrei Rațiu, în timpul unui meci al lui Rayo Vallecano / Profimedia

Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano, până în 2030, și pare să-și recupereze forma din sezonul trecut. În a 13-a rundă din La Liga, Rayo a remizat, scor 0-0, în deplasarea de la Oviedo, iar românul a impresionat.

Potrivit celor de la Mundo Deportivo, Andrei Rațiu a fost cel mai bun jucător al lui Rayo în meciul de pe arena Carlos Tartiere. Cifrele apărătorului lateral vorbesc de la sine. Rațiu a câștigat opt dintre cele nouă dueluri în care a fost implicat, a reușit cinci recuperări și patru driblinguri, din cinci încercări.

“Șacalul” Rațiu: “E pur și simplu o nebunie!”

Iar laudele pentru jucătorul român nu se opresc aici. Jurnalistul spaniol Jonay Amaro, impresionat de forța ofensivă a lui Rațiu, i-a găsit și o nouă poreclă: “Șacalul”.

“Rațiu a făcut un meci mare, imediat după anunțul prelungirii contractului. Pentru mine, el a fost cel mai bun jucător al lui Rayo. A fost un șacal și datele arată asta”, a scris jurnalistul, pe contul său de X.

“Evoluția lui Rațiu merită analizată. Nu știu care îi este limita, dar ascensiunea sa ca fotbalist, cu mingea la picior, felul în care pătrunde prin zonele centrale ale terenului, deși e fundaș dreapta, e pur și simplu o nebunie. E mai degrabă un atacant deghizat”, a adăugat Jonay Amaro.

Andrei Rațiu, cel mai rapid jucător din marile campionate ale Europei

Deși Rayo Vallecano ocupă momentan doar locul 13 în Spania, Andrei Rațiu face „valuri” în Europa. Românul a fost recent declarat cel mai rapid jucător din primele cinci campionate ale Europei, cu o viteză maximă de 34,7 kilometri pe oră!

Rațiu este peste Raoul Bellanova (Atalanta – 34,6 km/h), Pedro Neto (Chelsea – 34,6 km/h), Vinicius Junior (Real Madrid – 34,4 km/h) și Erling Haaland (Manchester City – 34,5 km/h).

Cotat la 12 milioane de euro, românul este integralist la Rayo Vallecano în acest sezon. A jucat titular în toate cele 13 etape, fără să fie înlocuit niciodată. Rațiu a reușit o pasă de gol, în victoria echipei sale cu Real Sociedad (1-0). Fundașul român are și un gol în această stagiune, în grupele UEFA Conference League, contra lui Häcken, în deplasare. Atunci, Rațiu a transformat un penalty în minutul 90+13 și a stabilit scorul final, 2-2.

1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
