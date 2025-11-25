Pedeapsa primită de Octavian Popescu de la Gigi Becali pentru un "călcâi" - Antena Sport

Închide meniul
Pedeapsa primită de Octavian Popescu de la Gigi Becali pentru un “călcâi”

Radu Constantin Publicat: 25 noiembrie 2025, 15:13

Tavi Popescu / Profimedia Images

Gigi Becali a povestit că utimul pedepsit de el a fost chiar Octavian Popescu. Ce s-a întâmplat? În cel mai recent meci, Octavian Popescu a fost titular, cu Petrolul, dar a fost schimbat la pauză cu Adrian Șut. Prestaţia lui a fost una bună, dar patronul FCSB-ului a decis să-l schimbe, pentru un artificiu tehnic, care nu şi-ar fi avut sensul în timpul jocului.

“La mine nu ai voie călcâie. Dar de ce nu ai voie? Pentru că la mine asta înseamnă fotbal neserios! Îți dai seama ce secret s-a aflat, ce s-a descoperit. Fără călcâie. N-ai voie călcâie. Te scot! Dacă a dat mingea, ultima, la mișto… A dat direct la poartă, din voleu. Astea, când dai așa, înseamnă că joci la mișto. La mine, mai bine să nu dai gol decât să dai cu călcâiul. La mine, chiar dacă dai 3 goluri, dacă dai călcâi te scot”, a spus Becali, conform fanatik.ro.

Bârligea a fost amendat cu 10.000 de euro

Bârligea a absenat cu Petrolul deoarece a fost suspedat. Introdus în repriza secundă a meciului de la Sibiu, Daniel Bîrligea a văzut primul cartonaș galben în minutul 79 pentru proteste la adresa „centralului” Radu Petrescu. Două minute mai târziu, atacantul a comis un fault în careul advers și a continuat să vocifereze, moment în care arbitrul i-a arătat al doilea „galben” și l-a trimis la cabine. Şi Becali l-a amendat pe fotbalist, cu 10.000 de euro.

