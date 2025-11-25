Ce spun maghiarii despre transferul lui Andre Duarte la FCSB - Antena Sport

Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, apoi, după mai multe discuţii cu conducerea clubului, fundașul portughez și-a anunțat plecarea.

Totuși, Ujpest nu a postat niciun mesaj legat de plecarea lui Andre Duarte. Mai mult, presa din Ungaria anunţă că fotbalistul încă se află sub contract cu Ujpest. Deci şanse minime să semneze cu FCSB, deşi în România a apărut informaţia că s-ar fi înţeles deja cu Gigi Becali, din postura de jucător liber de contract.

Ce spun maghiarii?

“Numele lui Andre Duarte circulă în presa românească și maghiară de o săptămână și jumătate. Fundașul portughez de la Ujpest FC a fost scos din lotul echipei, apoi a fost asociat cu FCSB și ulterior a anunțat pe pagina sa de Instagram că a părăsit clubul. Potrivit unor surse informate despre noutățile echipei, contractul fotbalistului este încă valabil.

Problema nu este atât de simplă. Duarte și-a anunțat plecarea în mod arbitrar, lucru pe care l-a făcut fără un acord reciproc și aprobarea clubului.

În acest timp, el ar fi putut participa la antrenamentele echipei secunde pentru a se menține în formă. Totuși, a refuzat să facă asta și nu a fost dispus să intre pe teren nici în meciurile din liga a doua”, au scris maghiarii de la rangado.24.hu.