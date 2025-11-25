Întâlnire importantă pentru preşedintele FRF. Cu cine s-a văzut Răzvan Burleanu - Antena Sport

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, s-a întâlnit, marţi, la Casa Fotbalului cu Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, aflat în vizită oficială în România.

În cadrul discuţiilor, cei doi înalţi reprezentanţi au abordat teme precum rolul social al fotbalului, diplomaţia sportivă şi modele de bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului.

Totodată, având în vedere particularităţile celor două modele de organizare a fenomenului fotbalistic din ţările noastre în sectorul juvenil şi al academiilor de fotbal, interlocutorii au explorat posibilitatea dezvoltării unor modele de cooperare care să includă schimb de experienţă între academii, stagii de practică ale angajaţilor în organizaţiile fotbalistice din ţara vecină, organizarea de programe educaţionale comune, precum şi desfăşurarea de meciuri amicale de fotbal între echipele academiilor sau reprezentativele naţionale de tineret.

„Experienţa maghiară reprezintă un model de bune practici în ceea ce priveşte finanţarea publică acordată dezvoltării celor mai relevante ramuri sportive şi a valorii acordate diplomaţiei sportive ca instrument de promovare a cooperării internaţionale. Rolul fotbalului este acela de a înlătura bariere între naţiuni şi de a crea oportunităţi multidimensionale de colaborare. Împreună cu domnul ministru Péter Szijjártó, am identificat posibilitatea organizării unor meciuri amicale la nivel de academii de top şi echipe naţionale de tineret şi juniori, precum şi desfăşurarea de programe educaţionale comune ca prim pas într-o abordare pe care ne dorim s-o dezvoltăm în anii care urmează”, a menţionat preşedintele Răzvan Burleanu după întrevedere, conform frf.ro.