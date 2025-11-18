Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor - Antena Sport

Cristina Neagu a fost criticată de una dintre jucătoarele care au adus Liga Campionilor la Bucureşti, în 2016. Mayssa Pessoa nu s-a ferit de cuvinte, susţinând că Neagu a influenţat mai multe decizii luate de conducerea clubului, în cei 8 ani petrecuţi printre “Tigroaice”.

Neagu a fost motivul pentru care Bella Gullden şi alte mari jucătoare au plecat de la CSM Bucureşti după venirea interului stânga. Cel puţin aşa susţine Pessoa, cea care evoluează acum în Franţa, la Saint-Amand Handball.

Cristina Neagu, criticată de Mayssa Pessoa

“Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu.

Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit.”, a spus Pessoa, pentru as.ro.

CSM Bucureşti, un singur Final 4 cu Neagu în echipă

Cu Neagu la echipă, CSM Bucureşti a ajuns o singură dată în Final Four-ul Champions League, în chiar primul ei sezon. În 2018, CSM era învinsă de Gyor în semifinale (20-26), iar Cristina devenea golghetera competiţiei, cu 110 reuşite.