Brigadă din Franţa la meciul Steaua Roşie Belgrad - FCSB, din Liga Europa - Antena Sport

Meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, programat, joi, în grupa principală din Liga Europa, va fi arbitrat de francezul Jérôme Brisard.
Jérôme Brisard va fi ajutat la cele două linii de Alexis Auger şi Aurélien Drouet, în timp ce rezervă va fi Romain Lissorgue.
În Camera VAR se vor afla Bastien Dechepy şi Eric Wattellier.
Meciul de joi va avea loc de la ora 22.00, la Belgrad.
