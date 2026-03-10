Gică Popescu neagă numirea lui Ovidiu Sabău pe banca Farului - Antena Sport

UPDATE: Gică Popescu neagă demiterea lui Ianis Zicu şi numirea lui Ovidiu Sabău.

”Nu există așa ceva. Noi avem contract cu Ianis Zicu pe doi ani și el va rămâne antrenor cel puțin până la finalul sezonului. Nu există să ne despărțim acum de el”, a zis Gică Popescu, pentru digisport.ro.

“Aud pentru prima dată (n.r. râde). Ianis Zicu mai are doi ani contract cu noi. Chiar am avut o discuție după meciul cu Miercurea Ciuc si vom continua. Sunt momente delicate, dar trebuie să o scoatem la capăt.

Tot clubul este alături de el, nu se pune problema de nicio schimbare. Nici vorbă de vreo schimbare, are sprijinul total din partea conducerii”, a precizat şi Zoltan Iasko, directorul sportiv de la Farul, pentru sursa menţionată anterior.

