Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Incidente la meciul Universitatea Craiova - Konyaspor. S-a lăsat cu îmbrânceli, iar arbitrul a întrerupt meciul - Antena Sport

Home | Fotbal | Incidente la meciul Universitatea Craiova – Konyaspor. S-a lăsat cu îmbrânceli, iar arbitrul a întrerupt meciul
Video

Incidente la meciul Universitatea Craiova – Konyaspor. S-a lăsat cu îmbrânceli, iar arbitrul a întrerupt meciul

Radu Constantin Publicat: 7 ianuarie 2026, 18:13

Comentarii

Universitatea Craiova a trecut miercuri pe Konyaspor, scor 1-0, în primul meci amical din cantonamentul din Antalya. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida a fost una tensionată, iar arbitrul a trimis la cabine cele două echipe chiar mai repede. Meciul s-a jucat cu porțile închise, fără accesul publicului și al presei. Golul a venit în minutul 52 după ce Anzor a marcat din lovitură liveră.

Pe finalul disputei, nervii au explodat în cele două tabere. Oltenii au fost nemulțumiți de câteva decizii ale arbitrului, iar fotbaliștii celor două echipe s-au îmbrâncit pe teren. În dispută a intervenit chiar şi Filipe Coelho. Partida a fost întreruptă în minutul 88.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Observator
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
20:14
Dinamo, trei transferuri! Toţi fraţii Eissat vin în Ştefan cel Mare: “Să ia decizia corectă!”
20:13
Barcelona – Bilbao LIVE TEXT (21:00). Prima semifinală a Supercupei Spaniei. Echipele de start
20:04
EXCLUSIVDenis Drăguş are o nouă echipă! Cu cine a bătut palma internaţionalul român
19:52
Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian
19:36
Bere multă și „orgoliu exagerat”: cum a pierdut România „barajul” la Mondialul din 1938, când era printre favoritele la trofeu
19:11
CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile”
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 5 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 6 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”