Incidente la meciul Universitatea Craiova - Konyaspor. S-a lăsat cu îmbrânceli, iar arbitrul a întrerupt meciul - Antena Sport

Universitatea Craiova a trecut miercuri pe Konyaspor, scor 1-0, în primul meci amical din cantonamentul din Antalya. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anzor Mekvabishvili, în minutul 52.
Partida a fost una tensionată, iar arbitrul a trimis la cabine cele două echipe chiar mai repede. Meciul s-a jucat cu porțile închise, fără accesul publicului și al presei. Golul a venit în minutul 52 după ce Anzor a marcat din lovitură liveră.
Pe finalul disputei, nervii au explodat în cele două tabere. Oltenii au fost nemulțumiți de câteva decizii ale arbitrului, iar fotbaliștii celor două echipe s-au îmbrâncit pe teren. În dispută a intervenit chiar şi Filipe Coelho. Partida a fost întreruptă în minutul 88.
