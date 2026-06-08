Ionel Ganea l-a făcut “praf” pe Ciprian Marica: “Un om fără caracter”. De la ce a pornit totul

Ionel Ganea a avut o reacție extrem de virulentă la adresa lui Ciprian Marica, după ce fostul atacant de la Getafe și Stuttgart nu și-a onorat prezența la un eveniment caritabil organizat în memoria fiului primului fost fotbalist menționat, care a decedat la doar doi ani. “Un om fără caracter” au fost cuvintele extrem de dure atribuite de Ganea lui Marica.

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Ionel Ganea a organizat duminică, pe 7 iunie, un eveniment caritabil în memoria fiului său, Ioan Alexandru Ganea, care și-a pierdut viața pe 6 iunie 2025 într-un accident rutier după ce a fost ținut pe locul din față, tatăl său fiind șoferul mașinii. Asociația “Alexandru Ganea” a adunat foste nume din fotbalul românesc și le-a pus în fața a 3.000 de oameni la Făgăraș, toți banii strânși din bilete fiind direcționați pentru a ajuta doi copii bolnavi.

Ionel Ganea l-a făcut “praf” pe Ciprian Marica

La evenimentul respectiv ar fi trebuit să vină și Ciprian Marica, un nume important din fotbalul românesc, însă acesta a anulat totul în ultimul moment. De aceea, Ganea nu a ezitat să îl “taxeze” pe fostul internațional, în prezent membru în conducerea Farului.

“Am fost buni, dar e mai greu cu alergatul. Au fost și colegi care nu au putut veni, au avut ceva probleme și i-am înțeles. Mai puțin pe Marica, un om fără caracter. M-a sunat și mi-a zis că vine și în ziua meciului mi-a dat mesaj că nu mai vine.

Vreau și eu să-i transmit un mesaj, să-i spun că nu venea pentru mine, venea pentru copilașii care au nevoie de sprijin“, a spus fostul atacant pentru prosport.ro.