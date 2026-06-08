Ionel Ganea l-a făcut “praf” pe Ciprian Marica: “Un om fără caracter”. De la ce a pornit totul

Ionel Ganea a avut o reacție extrem de virulentă la adresa lui Ciprian Marica, după ce fostul atacant de la Getafe și Stuttgart nu și-a onorat prezența la un eveniment caritabil organizat în memoria fiului primului fost fotbalist menționat, care a decedat la doar doi ani. “Un om fără caracter” au fost cuvintele extrem de dure atribuite de Ganea lui Marica.
Ionel Ganea a organizat duminică, pe 7 iunie, un eveniment caritabil în memoria fiului său, Ioan Alexandru Ganea, care și-a pierdut viața pe 6 iunie 2025 într-un accident rutier după ce a fost ținut pe locul din față, tatăl său fiind șoferul mașinii. Asociația “Alexandru Ganea” a adunat foste nume din fotbalul românesc și le-a pus în fața a 3.000 de oameni la Făgăraș, toți banii strânși din bilete fiind direcționați pentru a ajuta doi copii bolnavi.
Ionel Ganea l-a făcut “praf” pe Ciprian Marica
La evenimentul respectiv ar fi trebuit să vină și Ciprian Marica, un nume important din fotbalul românesc, însă acesta a anulat totul în ultimul moment. De aceea, Ganea nu a ezitat să îl “taxeze” pe fostul internațional, în prezent membru în conducerea Farului.
“Am fost buni, dar e mai greu cu alergatul. Au fost și colegi care nu au putut veni, au avut ceva probleme și i-am înțeles. Mai puțin pe Marica, un om fără caracter. M-a sunat și mi-a zis că vine și în ziua meciului mi-a dat mesaj că nu mai vine.
Vreau și eu să-i transmit un mesaj, să-i spun că nu venea pentru mine, venea pentru copilașii care au nevoie de sprijin“, a spus fostul atacant pentru prosport.ro.
Cum au arătat cele două echipe prezente la meciul caritabil de la Făgăraș:
Echipa României: Marian Aliuță, Gabriel Balint, Cristian Bud, Cătălin Cîrjan, George Ganea, Ionel Ganea, Kamara Ghedi, Marian Ivan, Dănuț Lupu, Ioan Lupescu, Gabriel Tamaș, Marius Niculae, Răzvan Raț, Iosif Rotariu, Ioan Sabău, Bogdan Stelea, Daniel Stângaciu, Aurelian Temișan, Eugen Trică, Tiberiu Ghioane.
Echipa Brașovului: Alexandru Andrasi, Laszlo Balint, Marin Barbu, Mugurel Buga, Gheorghe Buciumean, Nicolae Codâia, Nicolas Codâia, Octavian Cocan, Florin Comșa, Ioan Divile, Marius Gângă, Mircea Gălățeanu, Alexandru Gherghe, Vasile Gherghe, Florin Kelemen, Mircea Kelemen, Bogdan Lie, Constantin Manciu, Ioan Mandoca, Vlăduț Munteanu, Cristian Nanasi, Florin Nechifor, Vasile Nucă, Daniel Popa, Ioan Sfrijan, Romeo Surdu, Andrei Șanta.
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