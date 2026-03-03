"Rareori s-a întâmplat aşa ceva". Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe - Antena Sport

Închide meniul
"Rareori s-a întâmplat aşa ceva". Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe

Home | Fotbal | La Liga | "Rareori s-a întâmplat aşa ceva". Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe

“Rareori s-a întâmplat aşa ceva”. Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 8:46

Rareori s-a întâmplat aşa ceva. Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe

Jucătorii lui Real Madrid, în timpul unui meci/ Profimedia

Un titular al lui Real Madrid a fost făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe, scor 0-1, în etapa a 26-a din La Liga. Dean Huijsen (20 de ani) a avut o evoluţie modestă, primind o notă umilitoare după seara de coşmar de pe Bernabeu.

Dean Huijsen a fost trimis în teren de pe Alvaro Arbeloa în minutul 55 al partidei cu Getafe. Tânărul fundaş l-a înlocuit pe David Alaba.

Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe

Spaniolii s-au declarat însă şocaţi de evoluţia extrem de modestă a lui Dean Huijsen: “Rareori a fost văzut un fotbalist căzând atât de tare”, au titrat cei de la marca.com, după eşecul suferit de “galactici” cu Getafe.

Dean Huijsen a avut intervenţii modeste şi i-a lipsit siguranţa în joc în duelul cu Getafe. Din acest motiv, el a primit nota trei din partea spaniolilor citaţi anterior.

“E învins şi la săriturile la cap, ratează în mod miraculos să finalizeze la bara din repriza a doua, după un şut al lui Rudiger. Getafe a fost salvată. Încă o evoluţie pierdută a lui Dean. A fost complet pe din afară. Huijsen avea nevoie ca meciul să se termine, pentru că suferea la fiecare acţiune”, au notat jurnaliştii iberici despre Dean Huijsen, după Real Madrid – Getafe 0-1.

Totuşi, spaniolii menţionează şi faptul că problemele reale de la Real Madrid nu stau doar într-un jucător, ci sunt mult mai complexe: “Nu trebuie învinuit în tragedia albă. Problemele de la Madrid sunt mult mai adânci şi nu sunt individuale”, au transmis aceştia.

Cea mai mare notă din partea spaniolilor, 7, a primit-o tânărul de doar 18 ani de la Real Madrid, Thiago Pitarch. El a fost titularizat de Alvaro Arbeloa, fiind înlocuit în minutul 55 de Rodrygo.

După eşecul cu Getafe, Real Madrid a rămas pe locul secund, cu 60 de puncte, ratând şansa de a se apropia de liderul Barcelona. Catalanii au un avans de patru puncte faţă de rivalii “galactici”.

