"Recital de parade". Ionuţ Radu, omul meciului în victoria superbă obţinută de Celta Vigo. Nota primită - Antena Sport

“Recital de parade”. Ionuţ Radu, omul meciului în victoria superbă obţinută de Celta Vigo. Nota primită

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 8:38

Recital de parade. Ionuţ Radu, omul meciului în victoria superbă obţinută de Celta Vigo. Nota primită

Ionuţ Radu, la Celta Vigo/ Profimedia

Ionuţ Radu (28 de ani) a fost desemnat omul meciului Girona – Celta Vigo 1-2, din etapa a 26-a din La Liga. Portarul român a avut intervenţii de zile mari şi a contribuit decisiv la victoria obţinută de echipa sa.

Girona a deschis scorul prin Vanat, în minutul 35. Celta Vigo a reuşit să egaleze după pauză, Ferran Jutgla marcând în minutul 58.

Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren în Girona – Celta Vigo 1-2

În minutul 70, Vitor Reis şi-a dat autogol astfel că Celta Vigo a preluat conducerea. Girona s-a aruncat în atac, forţând egalarea, însă Ionuţ Radu a fost într-o formă de zile mari.

Şi spaniolii de la marca.com l-au lăudat pe portarul român, despre care au transmis că a oferit un “recital de parade” în a doua parte a jocului, salvând cele trei puncte pentru Celta Vigo.

De asemenea, şi cei de la as.com au subliniat evoluţia excelentă a lui Ionuţ Radu. Aceştia au amintit de ocaziile uriaşe avute de Girona, prin Echeverri şi Ounahi, în a doua repriză: “Nu era nicio şansă să-l depăşească pe Radu, care a fost foarte inspirat. Portarul de la Celta a fost ca un zid şi a salvat o victorie care-i catapultează echipa în La Liga şi consolidează poziţia a şasea”, au transmis aceştia.

Ca urmare a prestaţiei uriaşe, Ionuţ Radu a primit nota 8,1 din partea celor de la sofascore.ro, aceasta fiind cea mai mare notă. Românul a avut o prestaţie mult peste nota echipei, care a fost de doar 6,82.

Graţie succesului înregistrat cu Girona, Celta Vigo a acumulat 40 de puncte, după 26 de meciuri disputate. Trupa lui Ionuţ Radu ocupă locul şase, ultimul care duce în cupele europene, fiind la trei puncte de Betis, ocupanta locului cinci.

1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
