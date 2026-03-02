"Recital de parade". Ionuţ Radu, omul meciului în victoria superbă obţinută de Celta Vigo. Nota primită - Antena Sport

Ionuţ Radu (28 de ani) a fost desemnat omul meciului Girona – Celta Vigo 1-2, din etapa a 26-a din La Liga. Portarul român a avut intervenţii de zile mari şi a contribuit decisiv la victoria obţinută de echipa sa.

Girona a deschis scorul prin Vanat, în minutul 35. Celta Vigo a reuşit să egaleze după pauză, Ferran Jutgla marcând în minutul 58.

Ionuţ Radu, cel mai bun de pe teren în Girona – Celta Vigo 1-2

În minutul 70, Vitor Reis şi-a dat autogol astfel că Celta Vigo a preluat conducerea. Girona s-a aruncat în atac, forţând egalarea, însă Ionuţ Radu a fost într-o formă de zile mari.

Şi spaniolii de la marca.com l-au lăudat pe portarul român, despre care au transmis că a oferit un “recital de parade” în a doua parte a jocului, salvând cele trei puncte pentru Celta Vigo.

De asemenea, şi cei de la as.com au subliniat evoluţia excelentă a lui Ionuţ Radu. Aceştia au amintit de ocaziile uriaşe avute de Girona, prin Echeverri şi Ounahi, în a doua repriză: “Nu era nicio şansă să-l depăşească pe Radu, care a fost foarte inspirat. Portarul de la Celta a fost ca un zid şi a salvat o victorie care-i catapultează echipa în La Liga şi consolidează poziţia a şasea”, au transmis aceştia.