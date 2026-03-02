Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico - Antena Sport

Barcelona a început o adevărată campanie de mobilizare înainte de returul din semifinala Cupei Spaniei contra lui Atletico Madrid. După ce a pierdut cu 4-0 pe Metropolitano, formația blaugrana a început să facă o serie de postări prin care a transmis că poate face remontada, dar una dintre ele a ieșit în evidență, fiind la limita între un mesaj de intimidare și o ironie înspre rivala cea mare, Real Madrid.

Atletico Madrid și Barcelona s-au întâlnit acum trei săptămâni în prima manșă din semifinalele Cupei Regelui, iar scorul a fost unul usturător pentru catalani. Trupa lui Diego Simeone s-a impus cu 4-0 toate reușitele fiind semnate în prima repriză.

“90 de minute sunt lungi pe Camp Nou”

Deși calificarea în marea finală pare departe, echipa blaugrana continuă să spere, iar acest lucru reiese și din postările publicate pe rețelele sociale. Echipa a început să urce pe pagina ei diverse texte de mobilizare și inclusiv montaje cu reveniri pe care le-au reușit în trecut, cum ar fi celebra remontada din Champions League contra PSG-ului.

Printre postări s-a strecurat însă și un mesaj care a atras atenția, și anume: “90 de minute (sau mai mult) sunt lungi pe Spotify Camp Nou“. Textul poate fi considerat inițial o intimidare la adresa lui Atletico, aluzie la cum trupa lui Flick ar avea destul timp să întoarcă scorul sau să trimita “dubla” în prelungiri.

90′ (o más) son muy largos en el Spotify Camp Nou. pic.twitter.com/luKP9WYG0a

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026