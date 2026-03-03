Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid - Getafe 0-1. Șoc uriaș pe ”Bernabeu”! Ajutor nesperat pentru Barcelona în lupta la titlu - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid – Getafe 0-1. Șoc uriaș pe ”Bernabeu”! Ajutor nesperat pentru Barcelona în lupta la titlu

Real Madrid – Getafe 0-1. Șoc uriaș pe ”Bernabeu”! Ajutor nesperat pentru Barcelona în lupta la titlu

Daniel Işvanca Publicat: 3 martie 2026, 0:03

Comentarii
Real Madrid – Getafe 0-1. Șoc uriaș pe ”Bernabeu”! Ajutor nesperat pentru Barcelona în lupta la titlu

Real Madrid - Getafe / Profimedia

Getafe a produs cea mai mare surpriză din cadrul etapei cu numărul 26 din La Liga, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatul vine ca o veste extraordinară pentru Barcelona, care păstrează un avans de patru puncte față de marea rivală din campionatul Spaniei.

Real Madrid, la patrulea eșec din acest sezon

Real Madrid putea deschide scorul după o mare eroare în defensiva adversă, însă Vinicius Junior nu a reușit să îl învingă pe Soria, din situație de 1 la 1 cu portarul oaspeților.

Lovitura a venit însă la poarta lui Thibaut Courtois, acolo unde Martin Satriano a reușit să marcheze (min. 39) cu o execuție senzațională, din marginea careului de 16 metri.

Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta celor de la Getafe, Arbeloa încercând să aducă prospețime prin introducerea lui Rodrygo. Soria a avut o nouă intervenție fantastică și a menținut avantajul minim pentru oaspeți. În prelungiri, Mastantuono a văzut direct cartonașul roșu, dar și Liso, din tabăra oaspeților.

Reclamă
Reclamă

Cu acest rezultat, Barcelona păstrează avansul de patru puncte față de rivala din campionat. Gruparea lui Hansi Flick a surclasat-o etapa aceasta pe Villarreal.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
Fanatik.ro
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
23:59
VIDEOGil Vicente – Benfica 1-2. Echipa lui Jose Mourinho s-a apropiat de Porto şi Sporting
23:53
Gigi Becali a reînceput “războiul” cu Răzvan Burleanu şi Kyros Vassaras! Îi vrea plecaţi: “Lăsaţi-ne, mă”
23:19
Victor Angelescu i-a anunţat plecarea de la Rapid: “Nu ne mai bazăm pe el”
23:07
EXCLUSIVBănel Nicoliţă, entuziasmat de venirea lui Adi Ilie la FCSB: “Poate să aducă jucători cu valoare mult mai bună”
23:04
Ionuţ Radu vine să se bată cu Cristi Chivu. Juventus vrea să-l transfere pe român
22:49
VideoJose Mourinho, reîntâlnire de senzaţie cu omul alături de care a câştigat Cupa UEFA şi Liga Campionilor!
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 4 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 5 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi 6 Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”