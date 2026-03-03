Real Madrid - Getafe 0-1. Șoc uriaș pe ”Bernabeu”! Ajutor nesperat pentru Barcelona în lupta la titlu - Antena Sport

Getafe a produs cea mai mare surpriză din cadrul etapei cu numărul 26 din La Liga, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Real Madrid.

Rezultatul vine ca o veste extraordinară pentru Barcelona, care păstrează un avans de patru puncte față de marea rivală din campionatul Spaniei.

Real Madrid, la patrulea eșec din acest sezon

Real Madrid putea deschide scorul după o mare eroare în defensiva adversă, însă Vinicius Junior nu a reușit să îl învingă pe Soria, din situație de 1 la 1 cu portarul oaspeților.

Lovitura a venit însă la poarta lui Thibaut Courtois, acolo unde Martin Satriano a reușit să marcheze (min. 39) cu o execuție senzațională, din marginea careului de 16 metri.

Repriza secundă a adus un adevărat asediu la poarta celor de la Getafe, Arbeloa încercând să aducă prospețime prin introducerea lui Rodrygo. Soria a avut o nouă intervenție fantastică și a menținut avantajul minim pentru oaspeți. În prelungiri, Mastantuono a văzut direct cartonașul roșu, dar și Liso, din tabăra oaspeților.