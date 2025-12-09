Meciul vieții! Cum au reacționat jucătorii de la Guadalajara, când au aflat că vor întâlni Barcelona în Cupă - Antena Sport

Au fost trase la sorți duelurile din faza șaisprezecimilor Cupei Spaniei, iar Barcelona va avea de jucat în deplasare pe terenul celor de la CD Guadalajara, formația din liga a treia.

Jucătorii și-au dorit atât de mult să joace contra catalanilor, iar asta se poate observa din reacția pe care au avut-o în momentul în care au aflat că vor da peste echipa lui Hansi Flick.

Barcelona, duel cu o echipă de liga a treia în Cupa Spaniei

Barcelona este principala favorită la câștigarea Cupei Spaniei, iar catalanii au luat până acum competiția în serios. În faza șaisprezecimilor, gruparea antrenată de Hansi Flick va întâlni CD Guadalajara, formația din liga a treia.

Jocul va fi unul cu siguranță memorabil pentru jucătorii echipei care vor găzdui partida, având în vedere faptul aceștia se luptă pentru supraviețuire chiar și în al treilea eșalon.

Reacția fotbaliștilor antrenați de Pere Marti a fost una fantastică, atunci când aceștia au aflat că vor înfrunta campioana din La Liga în jocul programat pe data de 17 decembrie.