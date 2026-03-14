Bogdan Stănescu Publicat: 14 martie 2026, 8:27

Comentarii
Bombă pe piaţa transferurilor! Erling Haaland vrea să semneze cu Real Madrid!

Erling Haaland şi Vinicius, în Real Madrid - Manchester City / Profimedia Images

Ering Haaland (25 de ani) vrea să se transfere de la Manchester City la Real Madrid, anunţă presa spaniolă şi L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez (79 de ani), vede un atac stelar, cu Kylian Mbappe şi Erling Haaland. 175 de milioane de euro ar urma să coste transferul, chiar dacă Haaland are o cotă de piaţă de 200 de milioane de euro, având în vedere că Haaland are o clauză de reziliere în valoare de 175 de milioane de euro.

Erling Haaland vrea să ajungă la Real Madrid în vară

Haaland e deschis unei astfel de mutări. El ar vrea să meargă la Real Madrid în vară, dacă acest lucru va fi posibil.

“Erling Haaland este interesat de un transfer la Real Madrid în vară, atacantul norvegian fiind deschis ideii de a se alătura giganților spanioli dacă se ivește oportunitatea. 

Președintele clubului, Florentino Perez, și-a manifestat deja un interes puternic pentru transfer și visează să-l aducă pe Haaland alături de Kylian Mbappé la Real Madrid în viitor.

Reclamă
Reclamă

Potrivit L’Équipe, viziunea pe termen lung a lui Perez este ca ambele superstaruri să conducă atacul de pe Bernabeu”, a anunţat Match Day Central.

În acest sezon, Erling Haaland a înscris 22 de goluri şi a oferit 7 assist-uri în cele 28 de partide în care a evoluat în Premier League. Haaland a înscris 7 goluri în 9 meciuri în Liga Campionilor.

Reclamă

Real Madrid a umilit-o pe Manchester City în manşa tur a optimilor UEFA Champions League. Federico Valverde a reuşit un hattrick fabulos în acest meci. “Cetăţenii” vor încerca să spele ruşinea din tur la returul de pe teren propriu, care se va juca marţi, de la ora 22:00 (n.r: ora României).

Un transfer al lui Haaland ar putea însemna plecarea lui Vinicius de la Real Madrid. S-a vorbit în ultimul timp de plecarea lui Vini. Real Madrid ar obţine şi o sumă importantă pentru starul brazilian care e cotat la 150 de milioane de euro de către transfermarkt.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Observator
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate la Rapid. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate la Rapid. Exclusiv
9:02

EXCLUSIVLucescu, sfătuit să ia la naţională un alt jucător-cheie de la FCSB, alături de Bîrligea: “E foarte motivat”
8:40

LIVE VIDEOCalificările MP al Chinei sunt ACUM, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Russell a câștigat sprintul
8:38

Dani Coman, euforic după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova: „Nu suntem întâmplător în play-off”
8:28

Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala Indian Wells. Reeditarea ultimului act de la Australian Open
7:43

„Cine te ia pe tine?” Ștefan Baiaram, făcut praf după ce a fost huiduit de fanii Craiovei: „Nu poți să joci atât de slab”
7:03

VIDEO„Nu e plăcut”. Lewis Hamilton, prima reacție după cursa de sprint din Marele Premiu al Chinei
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”