“Bombă” pe piaţa transferurilor! Erling Haaland vrea să semneze cu Real Madrid!

Ering Haaland (25 de ani) vrea să se transfere de la Manchester City la Real Madrid, anunţă presa spaniolă şi L’Equipe.

Preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez (79 de ani), vede un atac stelar, cu Kylian Mbappe şi Erling Haaland. 175 de milioane de euro ar urma să coste transferul, chiar dacă Haaland are o cotă de piaţă de 200 de milioane de euro, având în vedere că Haaland are o clauză de reziliere în valoare de 175 de milioane de euro.

Erling Haaland vrea să ajungă la Real Madrid în vară

Haaland e deschis unei astfel de mutări. El ar vrea să meargă la Real Madrid în vară, dacă acest lucru va fi posibil.

“Erling Haaland este interesat de un transfer la Real Madrid în vară, atacantul norvegian fiind deschis ideii de a se alătura giganților spanioli dacă se ivește oportunitatea.

Președintele clubului, Florentino Perez, și-a manifestat deja un interes puternic pentru transfer și visează să-l aducă pe Haaland alături de Kylian Mbappé la Real Madrid în viitor.