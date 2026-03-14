“Bombă” pe piaţa transferurilor! Erling Haaland vrea să semneze cu Real Madrid!

Ering Haaland (25 de ani) vrea să se transfere de la Manchester City la Real Madrid, anunţă presa spaniolă şi L’Equipe.
Preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez (79 de ani), vede un atac stelar, cu Kylian Mbappe şi Erling Haaland. 175 de milioane de euro ar urma să coste transferul, chiar dacă Haaland are o cotă de piaţă de 200 de milioane de euro, având în vedere că Haaland are o clauză de reziliere în valoare de 175 de milioane de euro.
Haaland e deschis unei astfel de mutări. El ar vrea să meargă la Real Madrid în vară, dacă acest lucru va fi posibil.
“Erling Haaland este interesat de un transfer la Real Madrid în vară, atacantul norvegian fiind deschis ideii de a se alătura giganților spanioli dacă se ivește oportunitatea.
Președintele clubului, Florentino Perez, și-a manifestat deja un interes puternic pentru transfer și visează să-l aducă pe Haaland alături de Kylian Mbappé la Real Madrid în viitor.
Potrivit L’Équipe, viziunea pe termen lung a lui Perez este ca ambele superstaruri să conducă atacul de pe Bernabeu”, a anunţat Match Day Central.
🚨💣 EXCLUSIVE: Erling Haaland is interested in a summer move to Real Madrid, with the Norwegian striker open to the idea of joining the Spanish giants if the opportunity presents itself. ⚪👀
Club president Florentino Pérez has already shown strong interest in the move and… pic.twitter.com/Ogrx4QqMVv
— MatchDay Central (@MatchDCentral) March 12, 2026
În acest sezon, Erling Haaland a înscris 22 de goluri şi a oferit 7 assist-uri în cele 28 de partide în care a evoluat în Premier League. Haaland a înscris 7 goluri în 9 meciuri în Liga Campionilor.
Real Madrid a umilit-o pe Manchester City în manşa tur a optimilor UEFA Champions League. Federico Valverde a reuşit un hattrick fabulos în acest meci. “Cetăţenii” vor încerca să spele ruşinea din tur la returul de pe teren propriu, care se va juca marţi, de la ora 22:00 (n.r: ora României).
Un transfer al lui Haaland ar putea însemna plecarea lui Vinicius de la Real Madrid. S-a vorbit în ultimul timp de plecarea lui Vini. Real Madrid ar obţine şi o sumă importantă pentru starul brazilian care e cotat la 150 de milioane de euro de către transfermarkt.com.
