Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui - Antena Sport

Home | Fotbal | Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui

Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui

Publicat: 3 septembrie 2025, 12:31

Comentarii
Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui

Lamine Yamal, la Barcelona/ Profimedia

Lamine Yamal (18 ani) nu ascunde ambiţia sa de a câştiga Balonul de Aur, pentru care în acest an este unul dintre marii favoriţi, alături de Ousmane Dembélé. Dar i l-ar da lui Neymar sau lui Lionel Messi dacă nu ar câştiga trofeul anul acesta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu acordat postului de televiziune spaniol RTVE, vedeta de la FC Barcelona îşi asumă ambiţia de a obţine premiul individual în 2025.

Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur

Atacantul este unul dintre cei doi mari favoriţi, alături de francezul Ousmane Dembélé, care a câştigat aproape totul cu PSG (cu excepţia Cupei Mondiale a Cluburilor, încheiată cu o înfrângere în finală).

Întrebat despre această ambiţie, Lamine Yamal a răspuns iniţial evaziv, explicând că vrea să câştige „Liga Campionilor”. „Da, în cele din urmă, ambele”, s-a corectat el, adăugând Balonul de Aur pe lista dorinţelor sale.

„Ambele sunt un vis, mai ales pentru Barça, Liga Campionilor ar fi incredibilă. Evident, Balonul de Aur, toţi jucătorii vor să-l câştige, iar cei care spun contrariul mint. Să fii acolo la 18 ani, cred că este ceva de apreciat şi sper că se va întâmpla.”

Reclamă
Reclamă

Şi dacă nu ar fi ales el, starul Barcelonei nu ar vota pentru Ousmane Dembélé. El menţionează alţi doi „favoriti”, care însă nu au şanse să fie recompensaţi anul acesta: „Neymar şi Messi”, răspunde el. „I-aş da unul lui „Ney”. Cred că îl merită. Ney din perioada în care juca la Barça sau la Paris ar câştiga fără îndoială astăzi. Mi-ar fi plăcut să câştige, şi Messi, desigur, pentru că este cel mai bun din istorie.”

Lamine Yamal a format o relaţie strânsă cu Neymar – fostul idol al Barçei, acum la Santos (Brazilia) – petrecând câteva zile de vacanţă la casa acestuia din Brazilia. În ianuarie, el a mărturisit că starul brazilian a fost întotdeauna idolul său. „Aveam 5 ani când l-am văzut la Santos, 7 ani când l-am văzut în persoană la FC Barcelona, pe Camp Nou. A fost incredibil să-l văd. Da, este adevărat că şi Messi era incredibil. Dar el era cu totul altceva. Neymar a fost întotdeauna idolul meu. Este o vedetă, o legendă a fotbalului”, a declarat el pentru CNN.

Lionel Messi (Inter Miami) deţine recordul de trofee Balonul de Aur câştigate (8). Messi şi Neymar nu se află pe lista nominalizaţilor în acest an.

Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentulCopilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
Observator
"Din plin i-a luat!" Trei tineri muncitori uciși pe loc de o cisternă când făceau marcaje pe A1, la Boița
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
13:47
Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte”
13:39
Adrian Porumboiu a dat cărţile pe faţă după ce Gigi Becali l-a scos pe Chiricheş din lot: “Dictatură avansată”
13:16
Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul”
12:29
Aryna Sabalenka, în semifinalele de la US Open 2025. Marketa Vondrousova s-a retras
11:54
Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş
11:24
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu