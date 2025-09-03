Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui - Antena Sport

Lamine Yamal (18 ani) nu ascunde ambiţia sa de a câştiga Balonul de Aur, pentru care în acest an este unul dintre marii favoriţi, alături de Ousmane Dembélé. Dar i l-ar da lui Neymar sau lui Lionel Messi dacă nu ar câştiga trofeul anul acesta.

Într-un interviu acordat postului de televiziune spaniol RTVE, vedeta de la FC Barcelona îşi asumă ambiţia de a obţine premiul individual în 2025.

Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur

Atacantul este unul dintre cei doi mari favoriţi, alături de francezul Ousmane Dembélé, care a câştigat aproape totul cu PSG (cu excepţia Cupei Mondiale a Cluburilor, încheiată cu o înfrângere în finală).

Întrebat despre această ambiţie, Lamine Yamal a răspuns iniţial evaziv, explicând că vrea să câştige „Liga Campionilor”. „Da, în cele din urmă, ambele”, s-a corectat el, adăugând Balonul de Aur pe lista dorinţelor sale.

„Ambele sunt un vis, mai ales pentru Barça, Liga Campionilor ar fi incredibilă. Evident, Balonul de Aur, toţi jucătorii vor să-l câştige, iar cei care spun contrariul mint. Să fii acolo la 18 ani, cred că este ceva de apreciat şi sper că se va întâmpla.”