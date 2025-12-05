Bilanțul României contra posibilelor adversare de la World Cup 2026: un meci istoric și un discurs memorabil - Antena Sport

România și-a aflat vineri seara posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026, acestea fiind Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. De-a lungul anilor, naționala noastră a înfruntat toate cele țări peste care poate da la Mondial, iar un meci iese în mod cert în evidență prin prisma importanței pe care a avut-o.

România a jucat în istoria sa cel puțin un meci cu fiecare echipă peste care ar putea da în grupele de la Mondial. Țara pe care am întâlnit-o de cele mai multe ori este gazda: Statele Unite ale Americii, în fața cărora am obținut și o victorie uriașă.

Bilanțul României contra Statelor Unite ale Americii

România a dat de patru ori peste SUA, primele trei dueluri disputate fiind amicale. Al patrulea a venit la Mondialul din 1994, când echipa antrenată de Anghel Iordănescu obținea o victorie grație unicului gol marcat de Dan Petrescu pe Rose Bowl din Los Angeles, în fața a 106.000 de spectatori.

Bilanțul României contra SUA:

România – SUA 0-2 (28 august 1991, Brașov, amical)

SUA – România 1-1 (7 februarie 1993, Santa Barbara, amical, a marcat pentru ai noștri Ilie Dumitrescu)

România – SUA 2-1 (13 februarie 1994, Hong Kong, amical, a marcat pentru ai noștri Ilie Dumitrescu x2)

SUA – România 0-1 (26 iunie 1994, Los Angeles, Cupa Mondială din 1994)

Rezultatele cu Australia și Paraguay. Meciul care a creat un discurs celebru

Pe echipa extrasă din urna a doua, Australia, România a întâlnit-o singură dată în istoria ei, iar atunci a fost un meci amical. Duelul a avut loc pe 6 februarie 2013, la Ciudad de Malaga, iar “tricolorii” s-au impus cu 3-2 grație reușitelor lui Cristi Tănase, Alexandru Maxim și Gabriel Torje.