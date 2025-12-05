Bilanțul României contra posibilelor adversare de la World Cup 2026: un meci istoric și un discurs memorabil - Antena Sport

România și-a aflat vineri seara posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026, acestea fiind Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. De-a lungul anilor, naționala noastră a înfruntat toate cele țări peste care poate da la Mondial, iar un meci iese în mod cert în evidență prin prisma importanței pe care a avut-o.
România a jucat în istoria sa cel puțin un meci cu fiecare echipă peste care ar putea da în grupele de la Mondial. Țara pe care am întâlnit-o de cele mai multe ori este gazda: Statele Unite ale Americii, în fața cărora am obținut și o victorie uriașă.
Bilanțul României contra Statelor Unite ale Americii
România a dat de patru ori peste SUA, primele trei dueluri disputate fiind amicale. Al patrulea a venit la Mondialul din 1994, când echipa antrenată de Anghel Iordănescu obținea o victorie grație unicului gol marcat de Dan Petrescu pe Rose Bowl din Los Angeles, în fața a 106.000 de spectatori.
Bilanțul României contra SUA:
- România – SUA 0-2 (28 august 1991, Brașov, amical)
- SUA – România 1-1 (7 februarie 1993, Santa Barbara, amical, a marcat pentru ai noștri Ilie Dumitrescu)
- România – SUA 2-1 (13 februarie 1994, Hong Kong, amical, a marcat pentru ai noștri Ilie Dumitrescu x2)
- SUA – România 0-1 (26 iunie 1994, Los Angeles, Cupa Mondială din 1994)
Rezultatele cu Australia și Paraguay. Meciul care a creat un discurs celebru
Pe echipa extrasă din urna a doua, Australia, România a întâlnit-o singură dată în istoria ei, iar atunci a fost un meci amical. Duelul a avut loc pe 6 februarie 2013, la Ciudad de Malaga, iar “tricolorii” s-au impus cu 3-2 grație reușitelor lui Cristi Tănase, Alexandru Maxim și Gabriel Torje.
Cu Paraguay, naționala din urna a treia, România a jucat de două ori, primul dintre meciuri oferind un moment care a intrat în istoria sportului românesc. Pe data de 3 iunie 1998, echipa noastră îi învinge a pe sud-americani cu 3-2 în ceea ce era atunci penultima partidă înainte de Cupa Mondială din acel an.
După meci, Hagi a avut celebrul discurs furibund la adresa jurnaliștilor, în care a transmis următoarele lucruri: “E normal ce spune Iordănescu! Noi jucăm pentru România! Am muncit pentru bani. Țineți cu echipa națională!
V-am obișnuit prost timp de 10 ani. La ce condiții avem, nu avem nici un fotbal. Ce performanțe sunt în România? Suntem capi de serie la Mondiale. Nu ne prețuiți! Noi jucăm fotbal bine.
Merităm să ne faceți statuie. La ce condiții sunt în România, trebuie să ne faceți statuie. Noi ne facem meseria bine. În 3 ani fotbalul nostru se duce. Rezultatele sunt cu noi“.
Celălalt meci în care România a întâlnit-o pe Paraguay a fost un alt amical, disputat pe 11 iunie 2011, pierdut de ai noștri cu 0-2.
Până să ajungă la Mondial, România va avea de trecut de baraj. În semifinalele play-off-ului, “tricolorii” dau peste Turcia în deplasare pe 26 martie, în timp ce pe 31 ar fi finala barajului contra învingătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.
- Președintele Federației din Turcia a “uitat” de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți
- “FIFA a aranjat tragerea pentru noi”. Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026
- FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026
- Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026
- Marius Lăcătuş a văzut pe cine ar putea întâlni România la World Cup şi a descris grupa într-un singur cuvânt