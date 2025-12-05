Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Președintele Federației din Turcia a "uitat" de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Președintele Federației din Turcia a “uitat” de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți

Președintele Federației din Turcia a “uitat” de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 23:52

Comentarii
Președintele Federației din Turcia a uitat de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți

Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației de Fotbal din Turcia, în timpul unui eveniment / Profimedia

Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației de Fotbal din Turcia, a oferit o reacție arogantă după ce naționala sa și-a aflat posibilele adversare de la Cupa Mondială. Conducătorul forului autohton a oferit o declarație prin care a dat de înțeles că nici nu se uită la barajul pe care îl are de disputat cu România și se gândește deja la turneul final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Haciosmanoglu a precizat că tragerea de pe urma căreia echipa venită din play-off-ul european cu litera C, în care se află și România, este una extrem de favorabilă. Președintele federației a mers mai departe și a declarat că Turcia va câștiga grupa respectivă, în contextul în care țara nu s-a calificat încă la turneul final. Grupa D, din care mai fac parte Statele Unite, Paraguay și Australia, este cea în care a fost repartizată echipa din barajul C.

Declarația oferită de Ibrahim Haciosmanoglu după tragerea la sorți

Este una dintre cele mai bune trageri la sorți posibile. Australia, Paraguay și Statele Unite. Cred că băieții noștri vor câștiga grupa. Dacă Dumnezeu vrea, vom trece mai departe și vom fi aici.

Când te uiți la grupă… Sper ca Allah să ne dea oportunitatea de a ajunge aici. Spunem mereu asta. După ce ajungem aici, este esențial ca Turcia să câștige grupa. Cred că băieții noștri curajoși vor realiza acest lucru“, a spus președintele Federației de Fotbal din Turcia, potrivit milliyet.com.tr.

Până să ajungă la Mondial, Turcia trebuie să învingă România lui Mircea Lucescu în semifinalele barajului, după care învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Venită din prima urnă în play-off, naționala lui Montella este într-adevăr favorită la calificare, însă declarația lui Haciosmanoglu trădează o aroganță la adresa celorlalte trei țări din play-off. Spre deosebire de președintele federației, selecționerul Montella a fost mult mai echilibrat și a pus accentul pe play-off-ul pe care îl va avea de disputat echipa sa până să se califice eventual la turneul final.

Reclamă
Reclamă

De fapt, atenția mea este pe luna martie. Dar, bineînțeles, îmi place tragerea la sorți pe care am avut-o. Deocamdată, ne vom concentra pe barajul din martie.

Da, au trecut 24 de ani de când am participat ultima dată la Cupa Mondială și am muncit din greu pentru a atinge acest obiectiv. Suntem foarte aproape și vom face cel mai important pas în martie. Visele noastre sunt aceleași ca ale cetățenilor turci și lucrăm împreună“, a precizat selecționerul.

Cum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria CapitaleiCum arată ultimele sondaje înainte de alegerile de la Primăria Capitalei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Observator
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
0:18 6 dec.
Benfica – Sporting 1-1. Remiză în „Clasicul” Portugaliei. Echipa lui Jose Mourinho rămâne neînvinsă „acasă”
23:46
“FIFA a aranjat tragerea pentru noi”. Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026
23:38
Bilanțul României contra posibilelor adversare de la World Cup 2026: un meci istoric și un discurs memorabil
23:23
Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public”
23:00
FIFA anunţă sâmbătă (19:00, AntenaPLAY) programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026
22:57
Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 Lando Norris, cel mai rapid și în a doua sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi! Programul complet al weekendului decisiv 3 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 4 S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo 5 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 6 Victor Piţurcă, atac devastator: “Zero barat! Nu a realizat nimic cu Steaua!” Cine este conducătorul pus la punct
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte