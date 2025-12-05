Președintele Federației din Turcia a "uitat" de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți - Antena Sport

Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației de Fotbal din Turcia, a oferit o reacție arogantă după ce naționala sa și-a aflat posibilele adversare de la Cupa Mondială. Conducătorul forului autohton a oferit o declarație prin care a dat de înțeles că nici nu se uită la barajul pe care îl are de disputat cu România și se gândește deja la turneul final.

Haciosmanoglu a precizat că tragerea de pe urma căreia echipa venită din play-off-ul european cu litera C, în care se află și România, este una extrem de favorabilă. Președintele federației a mers mai departe și a declarat că Turcia va câștiga grupa respectivă, în contextul în care țara nu s-a calificat încă la turneul final. Grupa D, din care mai fac parte Statele Unite, Paraguay și Australia, este cea în care a fost repartizată echipa din barajul C.

Declarația oferită de Ibrahim Haciosmanoglu după tragerea la sorți

“Este una dintre cele mai bune trageri la sorți posibile. Australia, Paraguay și Statele Unite. Cred că băieții noștri vor câștiga grupa. Dacă Dumnezeu vrea, vom trece mai departe și vom fi aici.

Când te uiți la grupă… Sper ca Allah să ne dea oportunitatea de a ajunge aici. Spunem mereu asta. După ce ajungem aici, este esențial ca Turcia să câștige grupa. Cred că băieții noștri curajoși vor realiza acest lucru“, a spus președintele Federației de Fotbal din Turcia, potrivit milliyet.com.tr.

Până să ajungă la Mondial, Turcia trebuie să învingă România lui Mircea Lucescu în semifinalele barajului, după care învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo. Venită din prima urnă în play-off, naționala lui Montella este într-adevăr favorită la calificare, însă declarația lui Haciosmanoglu trădează o aroganță la adresa celorlalte trei țări din play-off. Spre deosebire de președintele federației, selecționerul Montella a fost mult mai echilibrat și a pus accentul pe play-off-ul pe care îl va avea de disputat echipa sa până să se califice eventual la turneul final.